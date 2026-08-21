Cara mendapatkan tiket Everton vs Ipswich Town: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Para penggemar Everton yang punya memori bagus akan mengingat thriller 2-2 saat Ipswich Town berkunjung ke Goodison pada Mei 2025. Kedua tim akan bertemu lagi di Premier League, kali ini tentu saja di Hill Dickinson Stadium, pada Sabtu, 19 September. Anda bisa memesan tiket mulai hari ini.

Everton memulai kampanye baru dengan positif lewat kemenangan kandang atas Crystal Palace di liga, lalu melanjutkannya dengan menyingkirkan Preston North End dengan mudah di Carabao Cup. Fakta bahwa mereka mencatat nirbobol di kedua laga itu juga pasti menyenangkan manajer Everton, David Moyes.

Ipswich Town yang baru promosi juga berharap bisa membangun fondasi solid yang telah diletakkan pada Agustus ini. Seperti Everton, tim asal Suffolk itu juga meraih kemenangan pembuka di Premier League dan Carabao Cup.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Everton vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Everton vs Ipswich Town digelar?

Everton vs Ipswich Town berlangsung di Hill Dickinson Stadium (Liverpool) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 10.00 Hill Dickinson Stadium

Cara membeli tiket Premier League Everton vs Ipswich Town

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau melepas laga yang tidak digunakan kembali kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan habis terjual, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket mendadak, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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