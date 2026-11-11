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Premier League
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Hill Dickinson Stadium
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Cara mendapatkan tiket Everton vs Fulham: Harga tiket Premier League, informasi pertandingan, penjualan tiket menit terakhir, dan lainnya

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Everton
Fulham
Premier League

Everton menghadapi Fulham di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Everton menjamu Fulham pada Minggu, 6 Desember 2026 di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 7 Februari 2026, Everton meraih kemenangan 2-1 lewat laga sengit di kandang Fulham, Craven Cottage. Pada laga tersebut, Kiernan Dewsbury-Hall mencetak gol dan satu gol bunuh diri membantu Everton membalikkan ketertinggalan setelah kebobolan lebih dulu untuk mengamankan tiga poin.

Simak panduan lengkap dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Everton vs Fulham, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Everton vs Fulham di Premier League dimulai?

Everton vs Fulham berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, pada Minggu, 6 Desember 2026.

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Premier League - Pekan 14
Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Everton vs Fulham di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Everton vs Fulham di Premier League, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal penjualan tiket resmi di situs Everton FC jika memiliki keanggotaan klub yang masih berlaku atau berstatus pemegang tiket musiman.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Everton vs Fulham di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Everton vs Fulham mendatang di Premier League:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket reguler: Umumnya mulai sekitar £45 hingga £55.
  • Paket hospitalitas resmi: Biasanya mulai sekitar £129 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket reguler yang dijual kembali: Biasanya mulai sekitar £84 hingga £100.
  • Kursi di lokasi premium: Umumnya berkisar dari £180 hingga lebih dari £300.

Everton vs Fulham di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Everton vs Fulham

Everton menghadapi laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, Everton menang 1-0 di kandang Newcastle United dalam ajang Premier League, dengan Thierno Barry mencetak satu-satunya gol. Sebelumnya, Everton mengalahkan Newcastle 3-1 di Carabao Cup, meski menelan kekalahan dari Arsenal (2-0) dan Chelsea (2-0) di liga. Dalam laga lainnya pada periode tersebut, Everton bermain imbang 2-2 melawan Hull City. Secara keseluruhan, Everton mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Fulham mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Aston Villa di Premier League. Fulham meraih kemenangan 1-0 di kandang Coventry City dan kemenangan 1-0 di kandang Hull City dalam laga liga, tetapi kalah dari Crystal Palace di Carabao Cup dan dari Ipswich Town 2-1 di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Fulham mencetak empat gol dan kebobolan empat kali.

EVE

EVE - Performa

CHE
K0-2
ARS
K2-0
NEW
M3-1
NEW
M0-1
COV
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FUL

FUL - Performa

HUL
M1-0
COV
M0-1
CRY
K0-1
AVL
S1-1
NEW
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Everton vs Fulham: Rekor pertemuan terakhir

Kedua tim terakhir bertemu pada Februari 2026, ketika Fulham menjamu Everton di Premier League dan kalah 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir, Everton memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Fulham, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Everton mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertemuan tersebut.

Head to Head

EvertonSeriFulham
3
2
0
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Everton badge
Everton
EVE
3
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
8Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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