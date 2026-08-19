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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoCrystal Palace
Book Everton vs Crystal Palace Tickets
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Cara mendapatkan tiket Everton vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Everton
Crystal Palace

Simak bagaimana Anda bisa menuju Hill Dickinson untuk laga pembuka EPL Everton

Everton memulai kampanye Premier League mereka di kandang, di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu, 22 Agustus. Crystal Palace, di bawah arahan bos baru Pierre Sage, menjadi lawan pembuka The Toffees.

Para suporter yang memadati Hill Dickinson musim lalu disuguhi sejumlah duel yang menggugah selera. Ada 3+ gol yang tercipta dalam masing-masing dari empat pertandingan Premier League terakhir yang dimainkan di sana dan fans Everton akan berharap hal serupa kembali terjadi dalam beberapa bulan ke depan, dengan harapan banyak kemenangan kandang juga.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Everton vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Everton vs Crystal Palace digelar?

Everton vs Crystal Palace akan dimulai pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 22 Agustus 2026, di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

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Premier League - Pekan 1
Hill Dickinson Stadium

Cara membeli tiket Premier League Everton vs Crystal Palace

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Pelajar, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah dibanderol premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

EVE

EVE - Performa

STK
K1-0
HSV
M1-2
VFB
K3-1
NEW
M3-1
LIL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRY

CRY - Performa

FAM
M0-0
RCL
K3-0
ULA
M3-1
FUL
M1-2
SCF
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Catatan pertemuan terbaru

Head to Head

EvertonSeriCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
9Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Everton vs Crystal Palace

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formasi
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoM. RoehlM. RoehlH. HackneyH. HackneyH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallI. NdiayeI. NdiayeT. BarryT. BarryD. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotC. RiadC. RiadC. RichardsC. RichardsT. MitchellT. MitchellE. NketiahE. NketiahA. WhartonA. WhartonD. KamadaD. KamadaD. MunozD. MunozD. McNeilD. McNeilJ. MatetaJ. Mateta
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Everton

Susunan Pemain Utama

Crystal Palace

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Moyes
  • P. Sage
Everton

Cedera dan Larangan Bermain

Crystal Palace

Tidak ada pemain yang absen

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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