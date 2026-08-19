Cara mendapatkan tiket Everton vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Everton memulai kampanye Premier League mereka di kandang, di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu, 22 Agustus. Crystal Palace, di bawah arahan bos baru Pierre Sage, menjadi lawan pembuka The Toffees.

Para suporter yang memadati Hill Dickinson musim lalu disuguhi sejumlah duel yang menggugah selera. Ada 3+ gol yang tercipta dalam masing-masing dari empat pertandingan Premier League terakhir yang dimainkan di sana dan fans Everton akan berharap hal serupa kembali terjadi dalam beberapa bulan ke depan, dengan harapan banyak kemenangan kandang juga.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Everton vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Everton vs Crystal Palace digelar?

Everton vs Crystal Palace akan dimulai pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 22 Agustus 2026, di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 10.00 Hill Dickinson Stadium

Cara membeli tiket Premier League Everton vs Crystal Palace

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Everton vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Pelajar, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah dibanderol premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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