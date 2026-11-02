Everton menjamu Coventry City pada Jumat, 6 November 2026 di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Premier League pada Januari 2001, Coventry City menang 3-1 di kandang lama Everton. Kedua tim kemudian bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2024, ketika Coventry menang 3-0.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Everton vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Everton vs Coventry City di Premier League dimulai?

Everton vs Coventry City berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, pada Jumat, 6 November 2026.

Premier League - Pekan 10 6 Nov 2026 - 15.00 Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Everton vs Coventry City di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Everton dan Coventry City, suporter memiliki beberapa pilihan, bergantung pada ketersediaan dan kanal resmi klub:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan hemat adalah membeli langsung melalui portal tiket resmi Everton F.C. atau Coventry City Football Club. Tiket dirilis secara bertahap, dimulai untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum periode penjualan umum atau penjualan bagi anggota dibuka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Everton vs Coventry City di Premier League?

Harga tiket pertandingan Premier League antara Everton dan Coventry City bervariasi, bergantung pada sumber penjualan, kategori tempat duduk, dan permintaan:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Harga tiket melalui portal resmi klub biasanya berkisar mulai dari £30 hingga £70 untuk kursi tiket masuk umum standar, bergantung pada kategori dan lokasi di stadion.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga tiket yang ditawarkan untuk pertandingan ini mulai berkisar antara £70 hingga £100, dengan harga jual kembali rata-rata mendekati £193, bergantung pada lokasi kursi dan ketersediaan.

Everton vs Coventry City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Everton vs Coventry City

Everton menyongsong pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, mencetak tiga gol dan kebobolan satu gol. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Ipswich Town di Premier League. Dalam rentang tersebut, mereka juga menang 1-0 atas Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup. Tiga hasil imbang, termasuk 0-0 melawan Tottenham Hotspur dan 2-2 melawan Manchester United, menunjukkan bahwa Everton sulit dikalahkan, meski tidak selalu mampu meraih kemenangan.

Coventry mengalami kesulitan besar, hanya menang sekali dan kalah empat kali dalam lima laga terakhir. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di Premier League saat bertandang ke markas Nottingham Forest dengan skor 1-0. Namun, dalam rentang yang sama, mereka juga kalah telak 5-0 dari Brighton, takluk 3-1 dari Aston Villa di Carabao Cup, serta kalah dari Manchester City dan Hull City. Tim asuhan Lampard hanya mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Everton vs Coventry City: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2024, ketika Coventry City mengalahkan Everton 3-0. Sebelumnya, pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung di Premier League pada Januari 2001, saat Coventry menang 1-3 di kandang Everton. Dari lima pertemuan yang tercatat, Coventry menang tiga kali dan Everton sekali, sementara satu pertandingan berakhir imbang.