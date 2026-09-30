Everton akan menghadapi Chelsea pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Secara historis, Chelsea unggul dalam rekor pertemuan keseluruhan dengan 78 kemenangan, dibandingkan 61 kemenangan milik Everton serta 57 hasil imbang. Dalam pertemuan terakhir mereka pada 21 Maret 2026, Everton menampilkan performa meyakinkan dengan mengalahkan Chelsea 3-0 di Hill Dickinson Stadium.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Everton vs Chelsea, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Everton vs Chelsea di Premier League?

Everton vs Chelsea akan digelar di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 07.30 Hill Dickinson Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Everton vs Chelsea di Premier League?

Untuk membeli tiket Everton vs Chelsea, ikuti metode pembelian standar melalui kanal resmi klub:

1. Keanggotaan resmi klub

Untuk membeli tiket umum melalui kanal resmi klub, Anda biasanya memerlukan keanggotaan resmi klub:

Pendukung Everton (sektor kandang): Daftarkan diri untuk keanggotaan resmi Everton, misalnya Forever Blue atau Forever Blue+. Anggota mendapat akses prioritas ke penjualan tiket dan entri ballot sekitar 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan.

Pendukung Chelsea (sektor tandang): Tiket tandang didistribusikan langsung melalui portal tiket resmi Chelsea. Prioritas diberikan kepada pemegang tiket musiman dan anggota berdasarkan poin loyalitas yang telah dikumpulkan.

2. Paket hospitality resmi & matchday

Jika Anda tidak memiliki keanggotaan klub, paket hospitality menawarkan akses yang terjamin:

VIP matchday & hospitality: Beli kursi premium, paket makan, atau lounge langsung melalui portal tiket resmi klub tuan rumah.

Paket resmi perjalanan/hotel: Mitra pihak ketiga yang berwenang, seperti Sportsbreaks, menjual paket bundel yang menggabungkan tiket pertandingan resmi dengan akomodasi hotel lokal.

3. Penjualan umum & platform resale

Platform tiket sekunder: Platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali jika tiket resmi habis terjual, meski harganya bisa berbeda dari harga normal.

Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa akan dijual untuk publik umum di situs klub, meski laga Premier League dengan permintaan tinggi jarang mencapai tahap penjualan umum.

Berapa harga tiket Everton vs Chelsea di Premier League?

Harga tiket untuk laga Everton vs Chelsea di Premier League bervariasi tergantung kategori, kanal pembelian, dan sektor tempat duduk:

Tiket resmi umum (harga normal): Tiket matchday dewasa standar yang dibeli langsung melalui kanal resmi klub berada di kisaran £55 hingga £75 . Tiket konsesi, untuk junior, dewasa muda, dan lansia, umumnya lebih murah.

Paket resmi matchday & perjalanan: Opsi bundel, termasuk menginap di hotel atau pengalaman resmi, umumnya dimulai dari £199,50 per orang .

Paket hospitality: Kursi VIP premium dan paket lounge berada di kisaran £399 hingga £525+ per orang.

Pasar penjualan kembali sekunder: Karena tingginya permintaan, tiket yang terdaftar di platform tiket sekunder seperti StubHub biasanya dimulai dari sekitar £99 hingga £165 , dengan harga rata-rata yang bisa terus naik tergantung lokasi kursi dan permintaan.

Everton vs Chelsea di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Everton vs Chelsea

Everton mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Manchester United di Premier League, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Bournemouth sepekan sebelumnya. Sorotan dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-0 atas Preston North End di Carabao Cup, dengan satu-satunya kekalahan datang dalam laga pramusim melawan Lille.

Chelsea memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, kalah satu kali dan tanpa hasil imbang, dengan mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan gol dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-3 atas Leeds United di Carabao Cup, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Arsenal di Premier League. Sebelum itu, Chelsea mengalahkan Brighton 4-3 dan Fulham 3-2 di liga, menunjukkan ketajaman lini serang sekaligus rapuhnya lini pertahanan mereka.

Everton vs Chelsea: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Maret 2026, ketika Everton menang 3-0 di Hill Dickinson Stadium dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea meraih tiga kemenangan, Everton satu, dan satu pertandingan berakhir imbang. Hasil paling dominan Chelsea dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 6-0 pada April 2024.