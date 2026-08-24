Espanyol akan menghadapi Sevilla pada Minggu, 6 September 2026 di RCDE Stadium, Barcelona.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada Mei 2026, Sevilla meraih kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Espanyol di Ramón Sánchez-Pizjuán. Espanyol akan mengandalkan keuntungan bermain di kandang untuk membalikkan keadaan di depan para suporternya, sementara Sevilla memburu hasil positif lainnya di laga tandang.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Espanyol vs Sevilla, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Espanyol vs Sevilla di LaLiga?

Espanyol vs Sevilla berlangsung di RCDE Stadium, Barcelona, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

LaLiga - Pekan 4 6 Sep 2026 - 15.00 RCDE Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Espanyol vs Sevilla di LaLiga?

Untuk pertandingan pekan keempat LaLiga antara Espanyol dan Sevilla pada 6 September 2026 di RCDE Stadium, tiket bisa diperoleh melalui saluran pembelian tiket standar:

Portal Tiket Resmi Klub: Tiket pertandingan dirilis langsung melalui layanan tiket online klub tuan rumah menjelang laga. Anggota klub mendapat akses prioritas sebelum sisa tiket dibuka untuk pembelian umum.

Loket Stadion: Kursi yang masih tersisa dan belum terjual habis dapat dibeli langsung di loket tiket stadion menjelang hari pertandingan.

Pasar Jual Kembali Sekunder: Platform jual kembali antarsuporter seperti StubHub dan marketplace tiket menyediakan kursi terverifikasi untuk pertandingan dengan permintaan tinggi ketika tiket utama untuk publik umum sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Espanyol vs Sevilla di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan Espanyol vs Sevilla di RCDE Stadium bervariasi tergantung kategori kursi dan saluran pembelian:

Tarif Resmi Loket & Tiket Primer

Kategori 3 (Tribun Atas / Belakang Gawang): Sekitar £25 - £38 harga normal.

Kategori 2 (Sudut / Tribun Bawah Sisi Ujung): Sekitar £43 - £73 harga normal.

Kategori 1 (Tribun Utama / Tengah Lapangan): Sekitar £77 - £130+ harga normal.

Jual Kembali Sekunder Seperti StubHub

Tempat Duduk Level Masuk (Tribun Atas / Tribun Gawang): Daftar jual kembali mulai dari £18 - £40 .

Tempat Duduk Level Menengah (Sudut / Tribun Bawah Sisi Ujung): Daftar jual kembali berkisar dari £40 - £75 .

Tempat Duduk Premium & Tribun Utama: Daftar jual kembali berkisar dari £80 - £240+ tergantung level baris dan pandangan tengah lapangan yang sentral.

VIP & Paket Hospitality: Paket jual kembali dan agregator khusus berkisar dari £170 - £1.000+ .

Espanyol vs Sevilla di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol vs Sevilla

Lima hasil terakhir Espanyol mencakup satu kemenangan, satu kekalahan, dan tiga hasil imbang. Satu-satunya hasil kompetitif mereka dalam rangkaian ini adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, sementara laga pramusim mereka menghasilkan kekalahan 3-1 dari Coventry City dan hasil imbang 3-3 dengan Middlesbrough. Dua laga uji coba lainnya juga berakhir imbang, 2-2 melawan Burnley dan 1-1 kontra Sabadell.

Lima pertandingan terakhir Sevilla menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan. Tim asuhan Luis Garcia mengalahkan Rayo Vallecano 2-1 dalam laga pembuka LaLiga mereka pada 15 Agustus, dan mereka juga mencatatkan kemenangan atas FC Utrecht dan NEC Nijmegen di pramusim. Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima pertandingan itu terjadi saat melawan Bayer Leverkusen, kalah 2-1 dalam laga uji coba pada 8 Agustus. Sevilla menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk memenangi pertandingan dalam rangkaian ini.

Espanyol vs Sevilla: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 2-1 untuk kemenangan Sevilla di kandang mereka dalam laga LaLiga pada 9 Mei 2026. Sebelumnya, Espanyol memenangi pertemuan sebaliknya dengan skor 2-1 di RCDE Stadium pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, masing-masing tim meraih dua kemenangan, dengan satu hasil imbang, 1-1 di markas Sevilla pada Januari 2025, melengkapi catatan tersebut.

Klasemen Espanyol vs Sevilla

Di klasemen LaLiga saat ini, Espanyol berada di posisi kedua dan Sevilla di posisi keempat.