Espanyol menjamu Getafe pada Minggu, 29 November 2026, di Stadion RCDE, Barcelona.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga yang berlangsung di Stadion RCDE pada 21 Maret 2026, Getafe CF meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang lawan. Sejumlah pertemuan terakhir kedua tim umumnya berlangsung ketat, minim gol, dan diwarnai duel fisik.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Espanyol vs Getafe, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Espanyol vs Getafe dimulai?

Espanyol vs Getafe berlangsung di Stadion RCDE, Barcelona, pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 30 Nov 2026 - 15.00 RCDE Stadium

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Espanyol vs Getafe?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Espanyol vs Getafe mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi RCD Espanyol de Barcelona dan Getafe CF, yang menjadi sumber utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Espanyol vs Getafe?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Espanyol vs Getafe mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum untuk anggota: Mulai sekitar €27 .

Mulai sekitar . Kursi untuk umum: Mulai sekitar €30 .

Mulai sekitar . VIP dan layanan premium: Mulai sekitar €133 hingga €500.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar dan hemat: Mulai sekitar €35 hingga €45 .

Mulai sekitar . Kursi kategori menengah dan sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar antara €50 hingga €110 .

Biasanya berkisar antara . Penjualan kembali tiket premium dan layanan premium: Berkisar dari €150 hingga €300+.

LaLiga Espanyol vs Getafe: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol vs Getafe

Espanyol mencatat satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga, tanpa meraih kemenangan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-1 dari Racing Santander. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka juga kalah 1-3 dari Elche. Dalam lima pertandingan itu, Espanyol mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

Getafe meraih satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-0 di kandang Athletic Bilbao dalam laga LaLiga. Sebelumnya, mereka dikalahkan Lugano 5-2 di Conference League. Tim asuhan Bordalas mencetak tiga gol dan kebobolan sebelas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Espanyol vs Getafe: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 21 Maret 2026, ketika Getafe menang 2-1 di kandang Espanyol, Stadion RCDE. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua tim, rekor Getafe lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Espanyol, sementara satu hasil lainnya berakhir dengan kemenangan Getafe di kandang sendiri.