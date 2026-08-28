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Cara mendapatkan tiket Espanyol vs Elche: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Espanyol menghadapi Elche di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Espanyol akan menghadapi Elche pada Rabu, 20 September 2026 di RCDE Stadium, Barcelona.

Espanyol memasuki pertandingan ini dengan target memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan mengamankan poin-poin penting pada awal musim di klasemen liga. Sementara itu, Elche akan berusaha membalikkan performa terbaru mereka dan meraih kemenangan pertama dalam pertemuan ini sejak Oktober 2021.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Espanyol vs Elche, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Espanyol vs Elche di LaLiga?

Espanyol vs Elche akan dimulai di RCDE Stadium, Barcelona, dengan waktu pastinya dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

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LaLiga - Pekan 7
RCDE Stadium

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Anda dapat membeli tiket Osasuna vs Rayo Vallecano melalui saluran resmi atau platform tiket sekunder tepercaya:

  • Situs Resmi CA Osasuna & Loket: Tempat utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket area tuan rumah adalah langsung melalui portal penjualan tiket situs resmi CA Osasuna atau di loket Stadion El Sadar di Pamplona menjelang hari pertandingan. Penjualan resmi untuk publik umum biasanya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum kick-off setelah anggota klub (socios) menyelesaikan periode prioritas mereka.
  • Agregator Marketplace Sekunder: Jika tiket habis terjual di situs resmi, Anda dapat membandingkan kursi di berbagai marketplace penjualan kembali pada platform agregator seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Osasuna vs Rayo Vallecano?

Harga tiket untuk Osasuna vs Rayo Vallecano di Stadion El Sadar bervariasi berdasarkan saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

  • Tiket Resmi Klub (Harga Normal): Langsung dari CA Osasuna, harga tiket standar untuk publik umum biasanya berkisar antara €35 hingga €80 tergantung pada sektornya (belakang gawang, tribun sudut, tribun utama, atau kursi premium tengah).
  • Marketplace Sekunder: Di situs agregator penjualan kembali tiket seperti StubHub, harga umumnya mulai dari sekitar €42 hingga €50 untuk kursi standar, dengan harga rata-rata bisa lebih tinggi tergantung pada ketersediaan, lokasi tempat duduk, dan permintaan.

Espanyol vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol vs Elche

Espanyol memenangi satu, imbang dua, dan kalah dua dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, sementara laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-2 dari Real Madrid pada 22 Agustus. Pramusim menghasilkan hasil imbang 3-3 melawan Middlesbrough dan hasil imbang 2-2 melawan Burnley, dengan kekalahan 1-3 dari Coventry City menjadi hasil lainnya. Espanyol mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang di LaLiga dan tiga hasil imbang di pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona pada 23 Agustus, yang terjadi setelah hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna dalam laga pembuka liga mereka. Elche bermain imbang 2-2 melawan Cordoba, 2-2 melawan Al-Ain, dan 0-0 melawan Johor Darul Ta'zim dalam persiapan pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Elche mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

ESP

ESP - Performa

RMA
K1-2
RSO
K2-1
SEV
S1-1
OSA
M0-2
RAY
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ELC

ELC - Performa

BAR
K0-5
SAN
K3-2
RSO
K2-3
ATH
S1-1
RMA
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/15
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Espanyol vs Elche: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 1 Maret 2026, ketika pertandingan di markas Elche berakhir 2-2. Sebelum itu, Espanyol menang 1-0 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir dalam data ini, yang mencakup LaLiga dan Segunda Division, Espanyol menang dua kali dan Elche menang sekali, dengan dua hasil imbang melengkapi catatan tersebut.

Head to Head

EspanyolSeriElche
3
2
0
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Espanyol vs Elche

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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