Espanyol menjamu Deportivo de A Coruna pada Minggu, 8 November 2026, di Stadion RCDE, Barcelona.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berlangsung di LaLiga pada Februari 2018 di Estadio de Riazor dan berakhir imbang 0-0 setelah laga yang berlangsung sengit. Penampilan Espanyol yang paling berkesan dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Deportivo terjadi pada September 2017, ketika mereka meraih kemenangan meyakinkan 4-1 di kandang.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Espanyol vs Deportivo de A Coruna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Espanyol vs Deportivo de A Coruna dimulai?

Espanyol vs Deportivo de A Coruna berlangsung di Stadion RCDE, Barcelona, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 10.15 RCDE Stadium

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Espanyol vs Deportivo de A Coruna?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara RCD Espanyol de Barcelona dan Real Club Deportivo de A Coruña di Stadion RCDE, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Sumber utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket pertandingan resmi adalah portal penjualan tiket RCD Espanyol. Anggota klub dan pembeli tiket umum dapat memantau pembaruan jadwal penjualan dan mendapatkan tiket di berbagai kategori tempat duduk reguler begitu penjualan umum dibuka.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket resmi dari klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Espanyol vs Deportivo de A Coruna?

Tiket pertandingan LaLiga mendatang antara RCD Espanyol de Barcelona dan Real Club Deportivo de A Coruña dapat diperoleh melalui kanal resmi klub atau platform penjualan tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk reguler: Harga tiket umumnya berkisar antara €30 hingga €70 , bergantung pada kategori dan lokasi tempat duduk di sekitar lapangan Stadion RCDE.

Harga tiket umumnya berkisar antara , bergantung pada kategori dan lokasi tempat duduk di sekitar lapangan Stadion RCDE. Periode penjualan prioritas untuk anggota klub: Anggota klub dapat mengakses periode penjualan lebih awal dan mendapatkan tempat duduk reguler dengan harga resmi dasar, yang biasanya dimulai dari sekitar €25 untuk lokasi di tribune atas.

Anggota klub dapat mengakses periode penjualan lebih awal dan mendapatkan tempat duduk reguler dengan harga resmi dasar, yang biasanya dimulai dari sekitar untuk lokasi di tribune atas. Paket VIP dan layanan premium: Tiket dengan layanan premium klub dan akses ke boks eksekutif melalui kanal resmi biasanya dibanderol mulai €150 hingga lebih dari €300 per orang, termasuk layanan katering dan tempat duduk dengan pemandangan istimewa.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali reguler: Mulai dari sekitar €22 hingga €50 , bergantung pada penawaran dan permintaan menjelang hari pertandingan.

Mulai dari sekitar , bergantung pada penawaran dan permintaan menjelang hari pertandingan. Tempat duduk kategori menengah: Harga tempat duduk di sisi lapangan dan bagian tengah tribune bawah berkisar antara €70 dan €150 .

Harga tempat duduk di sisi lapangan dan bagian tengah tribune bawah berkisar antara . Tempat duduk premium atau dengan permintaan tinggi: Harga tempat duduk di bagian tengah sisi panjang lapangan atau tiket yang semakin langka menjelang pertandingan dapat berkisar antara €180 hingga lebih dari €300.

Espanyol vs Deportivo de A Coruna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol vs Deportivo de A Coruna

Espanyol menghadapi pertandingan ini dengan catatan terbaru yang sulit: satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga LaLiga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Elche. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 2-1 dari Rayo Vallecano. Satu-satunya hasil positif adalah kemenangan tandang 0-2 atas Osasuna. Namun, tim asuhan Gonzalez telah kebobolan sembilan gol dalam lima laga itu, angka yang menegaskan rapuhnya pertahanan mereka.

Deportivo tampil lebih stabil, dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Kemenangan 2-3 di markas Villarreal menjadi hasil yang menonjol, sementara laga terbaru mereka di LaLiga berakhir imbang 1-1 melawan Real Betis. Mereka memang kalah 1-3 dari FC Porto dalam laga persahabatan dan takluk 0-1 dari Sevilla, tetapi catatan keseluruhan mereka menunjukkan bahwa pertahanan Deportivo sulit ditembus secara konsisten.

Espanyol vs Deportivo de A Coruna: Catatan pertemuan terbaru

Kedua klub terakhir bertemu dalam pertandingan LaLiga pada Februari 2018. Laga dengan Deportivo sebagai tuan rumah itu berakhir 0-0. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, Espanyol memiliki hasil keseluruhan yang lebih baik. Kemenangan kandang 4-1 mereka pada September 2017 menjadi hasil paling telak dalam rangkaian pertemuan tersebut. Deportivo meraih kemenangan 1-2 di kandang sendiri pada Mei 2017. Dengan demikian, kedua tim sama-sama pernah meraih poin saat menghadapi satu sama lain dalam beberapa pertemuan terakhir, meski catatan kandang Espanyol dalam pertandingan ini sangat kuat.