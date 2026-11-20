Espanyol menjamu Celta Vigo pada Minggu, 13 Desember 2026, di Stadion RCDE, Barcelona.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 14 Februari 2026 di Stadion RCDE. Laga sengit itu berakhir imbang 2-2. Pertandingan tersebut menunjukkan ketatnya persaingan kedua tim, dengan Celta Vigo mengamankan satu poin berkat gol penyeimbang krusial dari penyerang veteran Borja Iglesias pada waktu tambahan.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Espanyol vs Celta Vigo, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Espanyol vs Celta Vigo dimulai?

Espanyol vs Celta Vigo dimulai di Stadion RCDE, Barcelona, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 RCDE Stadium

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Espanyol vs Celta Vigo?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Espanyol vs Celta Vigo mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub (RCD Espanyol): Untuk pertandingan yang digelar di Stadion RCDE, Barcelona, tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Espanyol secara daring. Klub biasanya membuka penjualan lebih dahulu bagi anggota (socios), sebelum menawarkan kursi yang tersisa kepada masyarakat umum satu atau dua pekan menjelang pertandingan.

Untuk pertandingan yang digelar di Stadion RCDE, Barcelona, tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Espanyol secara daring. Klub biasanya membuka penjualan lebih dahulu bagi anggota (socios), sebelum menawarkan kursi yang tersisa kepada masyarakat umum satu atau dua pekan menjelang pertandingan. Situs resmi klub (Celta Vigo): Untuk pertandingan yang digelar di Estadio de Balaídos, Vigo, tiket tersedia langsung melalui bagian penjualan tiket di situs resmi Celta Vigo.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama habis.

Berapa harga tiket LaLiga Espanyol vs Celta Vigo?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Espanyol vs Celta Vigo mendatang:

1. Kanal resmi klub

Anggota klub (socios): Mulai dari €31,50 .

Mulai dari . Masyarakat umum (kursi standar): Mulai dari €35 .

Mulai dari . Paket VIP dan layanan premium: Mulai dari €145 .

Mulai dari . Pengalaman penggemar pada hari pertandingan: Mulai dari €150.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar/ekonomis: Umumnya berkisar antara €34 hingga €42 .

Umumnya berkisar antara . Harga rata-rata pasar: Rata-rata berkisar antara €85 hingga €105 .

Rata-rata berkisar antara . Paket jual kembali VIP dan premium: Berkisar mulai dari €120 hingga €140.

Espanyol vs Celta Vigo di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol dan Celta Vigo

Espanyol mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Deportivo de A Coruna di LaLiga, sementara hasil terbaik dalam periode ini adalah kemenangan tandang 1-0 atas Villarreal. Kekalahan dari Sestao di Copa del Rey, Racing Santander, dan Atletico Madrid menjadi titik terendah dalam periode sulit tersebut.

Celta Vigo meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terakhir mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga, setelah kalah 1-2 dari Union St. Gilloise di Liga Europa dan 3-0 dari Rayo Vallecano. Kemenangan 5-0 atas Salamanca CF UDS di Copa del Rey merupakan hasil terbaru dalam catatan mereka, sementara sebelumnya mereka bermain imbang 0-0 dengan Real Betis.

Espanyol vs Celta Vigo: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 14 Februari 2026, ketika Espanyol dan Celta Vigo bermain imbang 2-2 di Stadion RCDE. Dalam lima pertemuan terakhir pada data tersebut, Celta Vigo memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Espanyol, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Celta memenangi dua laga tandang terakhir di markas Espanyol, meraih tiga poin lewat kemenangan 2-0 pada April 2025 dan 1-0 pada November 2025.