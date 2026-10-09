Cara mendapatkan tiket Espanyol vs Atletico Madrid: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Espanyol akan menghadapi Atletico Madrid pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di RCDE Stadium, Barcelona.

Dalam pertemuan liga sebelumnya pada Februari 2026, Atlético Madrid meraih kemenangan 4-2 atas Espanyol di Metropolitano. Rekor pertemuan historis lebih memihak tim tamu, dengan Atlético Madrid memenangkan 14 pertandingan melawan 7 kemenangan milik Espanyol, serta 9 hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Espanyol vs Atletico Madrid, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Espanyol vs Atletico Madrid?

Espanyol vs Atletico Madrid akan kick-off pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di RCDE Stadium, Barcelona.

LaLiga - Pekan 9 17 Okt 2026 - 08.00 RCDE Stadium

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Espanyol vs Atletico Madrid?

Untuk membeli tiket Espanyol vs Atletico Madrid di RCDE Stadium, Anda dapat mengikuti langkah-langkah utama berikut melalui saluran penjualan resmi dan sekunder:

1. Saluran resmi klub

Kunjungi situs resmi RCD Espanyol di bagian Ticketing/Next Matches. Tiket umumnya dirilis untuk publik beberapa pekan sebelum hari pertandingan, setelah akses prioritas untuk pemegang tiket musiman dan anggota klub.

2. Loket stadion

Tiket dapat dibeli langsung di loket tiket RCDE Stadium (Taquillas) di Cornellà de Llobregat pada hari pertandingan atau selama jam operasional resmi pada hari-hari menjelang laga, selama pertandingan tersebut belum terjual habis.

3. Platform sekunder & penjualan kembali

Jika tiket habis di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan kursi yang diunggah oleh pemegang tiket musiman dan penjual kembali. Perlu diingat bahwa harga tiket di platform sekunder bisa berfluktuasi di atas atau di bawah harga nominal tergantung pada permintaan pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tiket LaLiga Espanyol vs Atletico Madrid?

Harga tiket untuk Espanyol vs Atletico Madrid di RCDE Stadium bervariasi tergantung kategori kursi dan platform penjualan:

1. Harga resmi klub (harga nominal)

Tiket publik umum: Mulai sekitar €55 hingga €60 untuk tempat duduk standar di belakang gawang/tribun atas, hingga €120 hingga €150 untuk kursi premium sisi panjang lapangan di area tengah.

Anggota klub (Socios): Biasanya mendapat diskon 10% hingga 20% untuk tiket harga nominal (mulai sekitar €45 hingga €50 ).

Paket VIP & hospitality: Berkisar dari €135 hingga €500+ tergantung katering yang termasuk dan akses lounge.

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2. Platform sekunder & penjualan kembali

Jika tiket habis di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan kursi yang diunggah oleh pemegang tiket musiman dan penjual kembali. Perlu diingat bahwa harga tiket di platform sekunder bisa berfluktuasi di atas atau di bawah harga nominal tergantung pada permintaan pasar secara keseluruhan.

Kursi level masuk: Opsi penjualan kembali di marketplace besar umumnya dimulai dari sekitar €55 hingga €70 .

Harga tiket rata-rata: Biasanya berkisar antara €150 hingga €350 untuk pemandangan dari tribun bawah dan area tengah karena permintaan.

Espanyol vs Atletico Madrid LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Espanyol vs Atletico Madrid

Espanyol memenangkan satu, imbang satu, dan kalah tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di LaLiga, mencetak enam gol dan kebobolan tujuh sepanjang periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Rayo Vallecano, meski beberapa hari sebelumnya mereka menunjukkan kemampuan mereka lewat kemenangan 2-0 di kandang Osasuna. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Sevilla dalam periode ini.

Atletico Madrid memenangkan tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga LaLiga terbaru mereka menghasilkan kemenangan telak 4-0 atas Osasuna, dan mereka juga menaklukkan Real Sociedad 3-0 di laga tandang. Dua kekalahan dalam periode ini terjadi melawan Liverpool di Liga Champions dan Athletic Bilbao di LaLiga, ketika mereka kebobolan tiga gol tanpa balas.

Espanyol vs Atletico Madrid: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026 di Metropolitano, ketika Atletico Madrid menang 4-2 di LaLiga. Sebelumnya, Espanyol meraih kemenangan kandang 2-1 pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Atletico menang dua kali dan Espanyol sekali, dengan dua hasil imbang tercatat.