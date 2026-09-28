Inggris menjamu Ceko di Wembley Stadium pada Selasa, 6 Oktober, saat tim asuhan Thomas Tuchel melanjutkan kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di League A, Grup A3 bersama Spanyol dan Kroasia. Laga ini menutup blok pembuka yang padat, yang juga mencakup pertandingan melawan Spanyol dan lawatan ke Praha lebih awal pada jeda internasional ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Inggris vs Ceko sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Inggris vs Ceko di UEFA Nations League A?

Inggris vs Ceko akan kick-off di Wembley Stadium, London, dengan informasi siaran resmi saat ini belum tersedia.

UEFA Nations League A - Pekan 4 6 Okt 2026 - 14.45 Wembley

Di mana membeli tiket Inggris vs Ceko?

Tiket untuk laga ini pertama kali tersedia melalui portal tiket resmi England Football, dengan prioritas diberikan kepada anggota England Supporters Travel Club (ESTC) dan anggota prapenjualan My England Football sebelum penjualan umum dibuka untuk publik.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket laga ini:

Akses eksklusif ESTC – jendela prioritas untuk anggota England Supporters Travel Club sebelum penjualan umum

Prapenjualan My England Football – jendela prioritas kedua untuk anggota terdaftar sebelum tiket sepenuhnya dibuka ke publik

Harga konsesi – diskon tersedia untuk usia di atas 65 tahun, pelajar, dan anak di bawah 16 tahun, serta Family Enclosure khusus

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat daya tarik laga ini dengan potensi Wembley penuh, pemesanan lebih awal direkomendasikan begitu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Inggris vs Ceko?

Harga resmi melalui England Football dimulai dari £35, dengan tiket dewasa standar tersedia di £35, £45, £65, dan £80 tergantung lokasi kursi, serta sejumlah terbatas kursi Level Two dengan harga £95 dan £120. Family Enclosure dibanderol £25 untuk dewasa dan £12.50 untuk anak-anak, dengan harga khusus anggota sebesar £25 yang tersedia bagi anggota ESTC selama jendela penjualan eksklusif mereka.

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dengan listing pasar sekunder untuk laga ini saat ini dimulai dari sekitar £40.

Seperti halnya laga internasional dengan permintaan tinggi lainnya, harga bisa berubah seiring mendekatnya hari pertandingan, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Inggris vs Ceko di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Inggris vs Ceko

Inggris memenangi empat dan kalah satu dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh kali dalam periode itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-6 atas Prancis di perempat-final Piala Dunia. Satu-satunya kekalahan datang saat melawan Argentina di semi-final, dengan skor 2-1 yang mengakhiri turnamen mereka. Inggris juga membukukan kemenangan atas Norwegia, Meksiko, dan RD Kongo dalam rangkaian tersebut.

Lima hasil terakhir Ceko menghasilkan dua kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan. Mereka kalah 0-3 dari Meksiko pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia, dan juga menelan kekalahan 2-1 dari Korea Selatan. Hasil imbang 1-1 melawan Afrika Selatan serta kemenangan atas Guatemala dan Kosovo melengkapi rangkaian itu, dengan enam gol dicetak dan tujuh kebobolan dalam lima laga tersebut.

Inggris vs Ceko: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2020, ketika Inggris menang 1-0. Sebelumnya, Ceko mengalahkan Inggris 2-1 dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa 2019, sementara Inggris memenangi pertemuan sebelumnya dengan skor 5-0 pada tahun yang sama. Empat pertemuan yang tercatat juga mencakup hasil imbang 2-2 dalam laga persahabatan pada 2008, yang membuat Inggris memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik dalam data tersebut.



