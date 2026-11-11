Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga
team-logoElversberg
Ursapharm-Arena
team-logoVfB Stuttgart
Book Elversberg vs VfB Stuttgart Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Elversberg vs VfB Stuttgart: Harga tiket Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Elversberg
VfB Stuttgart
Bundesliga

Elversberg menghadapi VfB Stuttgart di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiket Anda.

Elversberg menjamu VfB Stuttgart pada Minggu, 6 Desember 2026 di Ursapharm-Arena, Elversberg.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung dalam laga persahabatan antarklub pada Oktober 2025, ketika VfB Stuttgart menang nyaman 2-0. Elversberg menghadapi pertemuan bersejarah di kasta tertinggi ini dengan tekad membuktikan diri melawan salah satu kekuatan tradisional Bundesliga setelah menanjak pesat melalui berbagai divisi.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Elversberg vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart dimulai?

Pertandingan Elversberg vs VfB Stuttgart berlangsung di Ursapharm-Arena, Elversberg, pada Minggu, 6 Desember 2026.

crest
Bundesliga - Pekan 12
Ursapharm-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket Bundesliga bagi pertandingan SV Elversberg melawan VfB Stuttgart:

1. Saluran resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui toko tiket resmi klub peserta, yakni SV Elversberg sebagai tuan rumah dan VfB Stuttgart untuk jatah tiket sektor tim tamu.

2. Pasar penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali tiket seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari saluran utama sudah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart?

Harga tiket pertandingan Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar penjualan kembali tiket:

1. Saluran resmi klub

  • Area berdiri/tribune berdiri: Biasanya berkisar antara €15 hingga €20.
  • Kategori 3 (tribune umum): Umumnya berharga antara €20 hingga €50.
  • Kategori 1 / tempat duduk tengah: Berkisar antara €40 hingga €75.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Area berdiri & tempat duduk dengan permintaan lebih rendah: Biasanya mulai dari sekitar €80 hingga €120.
  • Kategori 2 (sisi pendek / tempat duduk di belakang gawang): Umumnya mulai dari €150 hingga €230.
  • Kategori 1 (tingkat atas sisi panjang & tempat duduk dengan pemandangan premium): Umumnya berkisar antara €250 hingga €350.
  • Paket VIP & layanan premium: Kerap melebihi €500.

Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elversberg vs VfB Stuttgart

Elversberg mencatatkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan sembilan gol dicetak dan sepuluh gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Mainz 05 di Bundesliga, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Darmstadt di DFB-Pokal. Kekalahan telak 0-4 dari RB Leipzig pada awal Oktober menunjukkan inkonsistensi dalam rangkaian hasil terbaru mereka.

Dalam lima pertandingan terakhir, VfB Stuttgart meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan, dengan tujuh gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Galatasaray di Liga Champions, yang mengakhiri awal tak terkalahkan dengan raihan tujuh poin dalam kiprah mereka di kompetisi Eropa. Kemenangan tandang 4-2 atas Bayer Leverkusen dan hasil imbang 1-1 melawan Atletico Madrid di Liga Champions merupakan hasil terbaik dalam rangkaian tersebut. Namun, kekalahan dari Borussia Mönchengladbach dan Hamburger SV di Bundesliga mencerminkan kesulitan yang dihadapi tim asuhan Hoeneß di kompetisi domestik.

ELV

ELV - Performa

FCA
M4-3
RBL
K4-0
SVD
K0-2
M05
M4-1
BVB
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
VFB

VFB - Performa

BMG
K2-3
SCP
M0-1
B04
M2-4
GAL
K2-0
SVW
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Elversberg vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub adalah laga persahabatan pada Oktober 2025, yang dimenangi VfB Stuttgart 2-0. Itulah satu-satunya pertandingan antara kedua tim dalam kumpulan data yang tersedia, dan tidak ada catatan pertemuan kompetitif dari musim-musim terakhir.

Head to Head

ElversbergSeriVfB Stuttgart
0
0
1
Club Friendlies
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FT
0Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google