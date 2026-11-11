Elversberg menjamu VfB Stuttgart pada Minggu, 6 Desember 2026 di Ursapharm-Arena, Elversberg.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung dalam laga persahabatan antarklub pada Oktober 2025, ketika VfB Stuttgart menang nyaman 2-0. Elversberg menghadapi pertemuan bersejarah di kasta tertinggi ini dengan tekad membuktikan diri melawan salah satu kekuatan tradisional Bundesliga setelah menanjak pesat melalui berbagai divisi.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Elversberg vs VfB Stuttgart, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart dimulai?

Pertandingan Elversberg vs VfB Stuttgart berlangsung di Ursapharm-Arena, Elversberg, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 12 6 Des 2026 - 11.30 Ursapharm-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket Bundesliga bagi pertandingan SV Elversberg melawan VfB Stuttgart:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling tepercaya dan langsung untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui toko tiket resmi klub peserta, yakni SV Elversberg sebagai tuan rumah dan VfB Stuttgart untuk jatah tiket sektor tim tamu.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali tiket seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari saluran utama sudah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart?

Harga tiket pertandingan Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar penjualan kembali tiket:

1. Saluran resmi klub

Area berdiri/tribune berdiri: Biasanya berkisar antara €15 hingga €20 .

Biasanya berkisar antara . Kategori 3 (tribune umum): Umumnya berharga antara €20 hingga €50 .

Umumnya berharga antara . Kategori 1 / tempat duduk tengah: Berkisar antara €40 hingga €75.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Area berdiri & tempat duduk dengan permintaan lebih rendah: Biasanya mulai dari sekitar €80 hingga €120 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kategori 2 (sisi pendek / tempat duduk di belakang gawang): Umumnya mulai dari €150 hingga €230 .

Umumnya mulai dari . Kategori 1 (tingkat atas sisi panjang & tempat duduk dengan pemandangan premium): Umumnya berkisar antara €250 hingga €350 .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP & layanan premium: Kerap melebihi €500.

Bundesliga Elversberg vs VfB Stuttgart: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elversberg vs VfB Stuttgart

Elversberg mencatatkan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan sembilan gol dicetak dan sepuluh gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Mainz 05 di Bundesliga, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Darmstadt di DFB-Pokal. Kekalahan telak 0-4 dari RB Leipzig pada awal Oktober menunjukkan inkonsistensi dalam rangkaian hasil terbaru mereka.

Dalam lima pertandingan terakhir, VfB Stuttgart meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan, dengan tujuh gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Galatasaray di Liga Champions, yang mengakhiri awal tak terkalahkan dengan raihan tujuh poin dalam kiprah mereka di kompetisi Eropa. Kemenangan tandang 4-2 atas Bayer Leverkusen dan hasil imbang 1-1 melawan Atletico Madrid di Liga Champions merupakan hasil terbaik dalam rangkaian tersebut. Namun, kekalahan dari Borussia Mönchengladbach dan Hamburger SV di Bundesliga mencerminkan kesulitan yang dihadapi tim asuhan Hoeneß di kompetisi domestik.

Elversberg vs VfB Stuttgart: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub adalah laga persahabatan pada Oktober 2025, yang dimenangi VfB Stuttgart 2-0. Itulah satu-satunya pertandingan antara kedua tim dalam kumpulan data yang tersedia, dan tidak ada catatan pertemuan kompetitif dari musim-musim terakhir.