Elversberg menjamu Mainz 05 pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Ursapharm-Arena, Elversberg.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada Agustus 2023 di DFB-Pokal, ketika Mainz meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Elversberg. Dalam pertandingan liga terbaru, Elversberg bermain imbang 0-0 melawan Schalke 04, sementara Mainz meraih kemenangan impresif dengan mencetak lebih dari satu gol.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Elversberg vs Mainz 05, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Elversberg vs Mainz 05 dimulai?

Pertandingan Elversberg vs Mainz 05 dimulai di Ursapharm-Arena, Elversberg, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 8 30 Okt 2026 - 15.30 Ursapharm-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Elversberg vs Mainz 05?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Elversberg dan Mainz 05, Anda memiliki beberapa pilihan, tergantung apakah Anda lebih memilih saluran resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Saluran resmi klub

Membeli langsung melalui portal tiket resmi SV Elversberg atau 1. FSV Mainz 05 merupakan cara paling aman dan tepercaya, terutama bagi pemegang tiket musiman, anggota klub, atau suporter yang mencari tempat di sektor khusus tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Elversberg vs Mainz 05?

Harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara SV Elversberg dan 1. FSV Mainz 05 bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar penjualan kembali tiket:

1. Saluran resmi klub

Area berdiri (Stehplatz): Umumnya berkisar antara €15 hingga €25 , untuk menyaksikan pertandingan dari tribune berdiri bagi suporter tuan rumah maupun tim tamu.

Tiket tempat duduk (Sitzplatz): Kategori tempat duduk standar biasanya berharga antara €35 hingga €70 , tergantung blok dan pemandangan dari tempat duduk di Ursapharm-Arena.

Alokasi sektor suporter tim tamu: Tiket bagi suporter Mainz yang bertandang, melalui alokasi anggota yang dikelola klub, umumnya berkisar antara €18 hingga €50 .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat duduk penjualan kembali termurah: Mulai sekitar €300 hingga €350 untuk tempat yang banyak diminati ketika alokasi utama terjual habis.

Tempat duduk premium & di sisi panjang lapangan: Harganya berkisar dari €400 hingga lebih dari €1.000+ untuk tempat-tempat premium.

Elversberg vs Mainz 05 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elversberg vs Mainz 05

Elversberg mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam empat pertandingan kompetitif terakhir mereka di Bundesliga. Laga liga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Schalke 04. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 3-2 atas Bayer Leverkusen, dan mereka juga meraih kemenangan tandang 3-4 atas Borussia Moenchengladbach. Kekalahan dalam laga persahabatan melawan Waldhof Mannheim pada 24 September tidak termasuk dalam catatan liga mereka. Elversberg telah menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol, tetapi juga kebobolan dalam beberapa pertandingan tersebut.

Mainz 05 memenangkan tiga dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil Bundesliga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-4 atas Borussia Moenchengladbach. Mereka juga meraih kemenangan meyakinkan 0-5 di kandang Hamburger SV. Satu-satunya kekalahan liga mereka dalam periode itu terjadi melawan Eintracht Frankfurt dengan skor 1-3. Dalam lima pertandingan tersebut, Mainz mencetak 13 gol dan kebobolan delapan.

Elversberg vs Mainz 05: Rekor pertemuan terbaru

Kedua klub telah bertemu dua kali di DFB-Pokal, dengan Mainz unggul dalam catatan pertemuan yang masih terbatas itu. Pertemuan terakhir mereka berlangsung pada Agustus 2023, ketika Mainz menang 1-0 di kandang Elversberg. Pertemuan sebelumnya pada Agustus 2021 berakhir 2-2. Pertandingan Bundesliga ini menjadi babak baru pertemuan kedua klub di level tersebut.