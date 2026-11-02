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Cara mendapatkan tiket Elversberg vs Freiburg: harga tiket Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Elversberg
Freiburg
Bundesliga

Elversberg menghadapi Freiburg di Bundesliga. Begini cara mendapatkan tiketnya.

Elversberg menjamu Freiburg pada Sabtu, 21 November 2026 di Ursapharm-Arena, Elversberg.

SV Elversberg dan SC Freiburg nyaris tidak memiliki riwayat pertemuan kompetitif. Keduanya belum pernah bertemu dalam pertandingan liga kasta tertinggi. Pertemuan mereka sebelumnya yang patut dicatat hanyalah laga DFB-Pokal pada Agustus 2009, yang dimenangi Freiburg 2-0, serta pertandingan persahabatan tanpa gol pada Juli 2022.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Elversberg vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Elversberg vs Freiburg dimulai?

Pertandingan Elversberg vs Freiburg dimulai di Ursapharm-Arena, Elversberg, pada Sabtu, 21 November 2026.

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Bundesliga - Pekan 10
Ursapharm-Arena

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Bundesliga Elversberg vs Freiburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Werder Bremen dan Hamburger SV, Anda dapat mempertimbangkan beberapa pilihan, bergantung pada ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi SV Elversberg dan SC Freiburg untuk penjualan langsung, prapenjualan bagi anggota, serta sisa alokasi tiket tuan rumah atau tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan langsung telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Bundesliga Elversberg vs Freiburg?

Harga tiket pertandingan Bundesliga antara SV Elversberg dan SC Freiburg bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui penjualan langsung resmi klub atau platform penjualan kembali tiket:

1. Kanal resmi klub

  • Area berdiri/tribune tanpa kursi: Harga resmi tiket standar biasanya berkisar antara €15 hingga €20, dengan tarif diskon tersedia bagi yang berhak.
  • Kategori 3 (tribune umum): Harga tiket kursi standar umumnya berkisar antara €20 hingga €50, bergantung pada blok dan tingkat tribune.
  • Kategori 1/kursi tengah: Harga kursi premium di sisi panjang lapangan atau dengan pemandangan dari tengah berkisar antara €40 hingga €75.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubb menampilkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi penjualan kembali standar: Harga tiket reguler atau kursi tribune tingkat atas umumnya mulai sekitar €55 hingga €110 dan berubah mengikuti permintaan.
  • Blok premium atau dengan permintaan tinggi: Harga kursi utama di tengah, blok dengan layanan khusus, atau tiket yang tersisa menjelang pertandingan dapat naik jauh lebih tinggi, bergantung pada ketersediaan.

Elversberg vs Freiburg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elversberg vs Freiburg

Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, Elversberg mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih dengan skor 4-3 atas Augsburg, sementara kekalahan dari Union Berlin dan Bayern Munich mengawali dan mengakhiri rangkaian laga yang sulit. Elversberg menunjukkan kemampuan mencetak gol, tetapi kesulitan menahan serangan lawan dan banyak kebobolan dalam laga-laga yang berakhir dengan kekalahan.

Lima pertandingan terakhir Freiburg menunjukkan hasil yang lebih positif: tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Bayer Leverkusen, tetapi sebelumnya mereka mengalahkan FK Jablonec 3-2 di Conference League dan Schalke 04 2-1 di Bundesliga. Dalam lima laga tersebut, Freiburg mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali, mencerminkan tim yang berorientasi menyerang, bisa ditembus pertahanannya, tetapi secara konsisten mampu mencetak gol.

ELV

ELV - Performa

FCU
K1-0
FCA
M4-3
RBL
K4-0
SVD
K0-2
M05
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCF

SCF - Performa

B04
K2-1
ASM
K3-0
FCB
K1-3
WOB
M3-2
FCA
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Elversberg vs Freiburg: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan kompetitif antara kedua klub ini jarang terjadi. Pertemuan terakhir yang tercatat berlangsung di DFB-Pokal pada Agustus 2009, ketika Freiburg menang 2-0 di kandang Elversberg. Pertandingan persahabatan pada Juli 2022 berakhir tanpa gol. Dengan hanya dua pertemuan yang tercatat, tidak ada pola berarti yang dapat ditarik dari rekor pertemuan mereka. Laga Bundesliga ini menjadi pertemuan pertama kedua klub di kasta tertinggi.

Head to Head

ElversbergSeriFreiburg
0
1
1
Club Friendlies
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
FT
DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FT
0Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/2

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