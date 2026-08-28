Elversberg akan menghadapi Bayern Munich pada Minggu, 13 September 2026 di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg.

Pertandingan ini menjadi duel papan atas yang langka antara tim kuda hitam SV Elversberg dan juara Jerman 33 kali, Bayern Munich. Bayern Munich datang ke laga ini dengan momentum puncak setelah mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 untuk merebut Piala Super Jerman.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Elversberg vs Bayern Munich, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Elversberg vs Bayern Munich di Bundesliga?

Bundesliga - Pekan 3 13 Sep 2026 - 11.30 Ursapharm-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Elversberg vs Bayern Munich?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Elversberg vs. Bayern Munich di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, pilihan terbaik Anda bergantung pada apakah Anda mencari kursi untuk suporter tuan rumah, tiket sektor suporter tim tamu, atau ketersediaan di pasar sekunder:

Toko Tiket Resmi SV Elversberg (Suporter Tuan Rumah): Karena Elversberg menjadi tuan rumah pertandingan ini, penjualan tiket utama dilakukan langsung melalui Online Ticketshop resmi SV Elversberg. Tiket juga bisa dibeli melalui hotline telepon resmi mereka atau langsung di fan shop stadion.

"Club Sale" SV Elversberg (Resale Resmi): Jika tiket reguler untuk suporter tuan rumah cepat habis, cek pasar tiket sekunder resmi SV Elversberg ("Club Sale"), tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.

Official Ticket Exchange / Zweitmarkt FC Bayern Munich (Suporter Tim Tamu): Jika Anda mendukung Bayern Munich, alokasi tiket untuk pertandingan tandang didistribusikan melalui Portal Tiket resmi FC Bayern. Permintaan dari anggota dibuka sejak awal musim, tetapi sisa tiket tandang atau tiket resale secara berkala dicantumkan di platform resale resmi "Zweitmarkt" milik Bayern untuk anggota klub.

Platform Pasar Sekunder: Jika kanal utama benar-benar sudah habis terjual, situs tiket sekunder seperti StubHub sering mencantumkan tiket resale dari penjual individu, meski harganya kerap melambung di atas harga nominal.

Berapa harga tiket Bundesliga Elversberg vs Bayern Munich?

Harga tiket pertandingan Elversberg vs Bayern Munich sangat bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga nominal melalui kanal resmi klub atau membeli tiket resale di pasar sekunder:

Tiket Harga Nominal Resmi (Penjualan Utama):

Area Berdiri: Sekitar £13 hingga £22 (€15 hingga €25) Tiket Duduk: Sekitar £30 hingga £60 (€35 hingga €70) Sektor Suporter Tim Tamu (Alokasi FC Bayern): Biasanya berada di kisaran £15 hingga £45 (€18 hingga €50), dengan kontrol ketat melalui alokasi anggota FC Bayern.

Pasar Sekunder & Platform Resale:

Karena URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde memiliki kapasitas terbatas dan Bayern Munich adalah lawan dengan permintaan tinggi, pasar sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar. Tiket resale umumnya mulai dari sekitar £730 hingga £980+ (€850 hingga €1.150+) untuk kursi level awal, dengan kursi premium dan sisi panjang lapangan sering dicantumkan jauh lebih tinggi.



Elversberg vs Bayern Munich di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elversberg vs Bayern Munich

Elversberg datang dengan catatan terbaru yang kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-3 atas MSV Duisburg di DFB-Pokal pada 22 Agustus. Mereka juga mengalahkan Lorient 4-1 dan Strasbourg 5-2 di pramusim, dengan satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang 1-1 melawan Mallorca. Dalam lima pertandingan tersebut, Elversberg mencetak 11 gol dan kebobolan delapan.

Lima pertandingan terakhir Bayern Munich menghasilkan lima kemenangan dari lima laga. Yang terbaru adalah kemenangan 2-1 atas Borussia Dortmund di Supercup pada 22 Agustus. Mereka juga mengalahkan RB Leipzig 3-1 dan FC Heidenheim 4-2 dalam persiapan pramusim. Bayern mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima, tanpa nirbobol tetapi dengan poin maksimal di setiap laga.

Elversberg vs Bayern Munich: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head antara Elversberg dan Bayern Munich yang tersedia untuk lima pertemuan terakhir. Laga ini mungkin menjadi pertemuan yang langka atau bahkan pertama kali antara kedua klub di level ini, dan konteks sejarah lebih lanjut akan ditambahkan ketika data tersedia.

Klasemen Elversberg vs Bayern Munich

Di Bundesliga, Elversberg saat ini berada di posisi ketujuh sementara Bayern Munich menempati urutan ketiga pada klasemen awal musim.