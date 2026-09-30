Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga
team-logoElversberg
Ursapharm-Arena
team-logoAugsburg
Book Elversberg vs Augsburg Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Elversberg vs Augsburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Elversberg
Augsburg
Bundesliga

Elversberg menghadapi Augsburg di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Elversberg akan menghadapi Augsburg pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Ursapharm-Arena, Spiesen-Elversberg.

FC Augsburg juga datang dengan momentum awal yang solid, ditandai kemenangan tandang impresif 4-1 atas Eintracht Frankfurt pada pekan ke-2. Secara historis, FC Augsburg tetap tidak terkalahkan dalam pertemuan kompetitif sebelumnya antara kedua klub.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Elversberg vs Augsburg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Elversberg vs Augsburg?

Elversberg vs Augsburg akan kick-off di Ursapharm-Arena, Spiesen-Elversberg, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

crest
Bundesliga - Pekan 6
Ursapharm-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Elversberg vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara SV Elversberg dan FC Augsburg, Anda memiliki beberapa opsi resmi dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub (pasar utama)

  • Toko Tiket Resmi SV Elversberg: Karena SV Elversberg menjadi tuan rumah pertandingan di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, tiket pertama kali dirilis melalui portal tiket online resmi SV Elversberg.
  • Pra-penjualan untuk anggota klub: Anggota klub SV Elversberg biasanya mendapatkan prioritas khusus lebih awal untuk membeli tiket sebelum penjualan umum dimulai.
  • Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa setelah pra-penjualan klub akan dijual secara terbuka kepada masyarakat umum melalui toko online klub atau di loket resmi setempat.
  • Sektor tim tamu: Jika Anda mendukung FC Augsburg, tiket tim tamu dialokasikan langsung melalui portal tiket resmi FC Augsburg untuk anggota klub dan fan club mereka.

2. Platform tiket sekunder (pasar penjualan kembali)

  • Jika alokasi resmi habis terjual, platform tiket sekunder StubHub mencantumkan tiket penjualan kembali dari penjual individu.

Berapa harga tiket Bundesliga Elversberg vs Augsburg?

Harga tiket untuk laga SV Elversberg vs FC Augsburg bergantung pada apakah Anda membeli langsung melalui kanal resmi utama atau platform penjualan kembali sekunder:

1.Harga tiket resmi (pasar utama - SV Elversberg)

Untuk laga kandang di URSAPHARM-Arena, harga resmi tiket biasanya berada dalam kisaran berikut:

  • Area berdiri (Stehplatz): €16,00 - €18,00
  • Tempat duduk kategori 3: €35,00 (harga penuh) / €31,00 (diskon)
  • Tempat duduk kategori 2: €41,00 (harga penuh) / €37,00 (diskon)
  • Tempat duduk kategori 1: €47,00 (harga penuh) / €43,00 (diskon)

2. Harga tiket pasar sekunder

Karena kapasitas venue terbatas, tingginya permintaan di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan pasokan, kualitas kursi, dan permintaan pertandingan:

  • Harga awal penjualan kembali: Sekitar €165,00 - €185,00 tergantung lokasi kursi dan markup penjual.

Elversberg vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elversberg vs Augsburg

Elversberg memenangi empat dari lima laga terakhir mereka di semua ajang kompetitif dan uji coba, dengan satu-satunya kekalahan datang pada pertandingan terbaru ini, yaitu kalah 2-1 dari Bayern Munich di Bundesliga pada 13 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Borussia Mönchengladbach 4-3 dan Bayer Leverkusen 3-2 di liga, serta menang 3-1 di markas MSV Duisburg di DFB-Pokal. Dalam lima pertandingan tersebut, Elversberg mencetak 12 gol dan kebobolan delapan, mencerminkan tim yang leluasa menciptakan peluang sekaligus kebobolan.

Augsburg memasuki pertandingan ini dengan empat kemenangan dari lima laga di semua kompetisi, dengan satu-satunya noda berupa kekalahan 4-0 dalam laga uji coba dari Leeds United. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 dengan Bayer Leverkusen di Bundesliga, tetapi sebelum itu mereka meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan tandang 4-1 di markas Eintracht Frankfurt dan kemenangan kandang 3-0 atas Schalke. Augsburg mencetak 11 gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

ELV

ELV - Performa

B04
M3-2
BMG
M3-4
FCB
K1-2
S04
S0-0
WMA
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
FCA

FCA - Performa

COT
M0-2
S04
M3-0
SGE
M1-4
B04
S2-2
SVW
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Elversberg vs Augsburg: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di DFB-Pokal pada 7 Agustus 2015, ketika Augsburg menang 3-1 di markas Elversberg. Empat pertemuan lainnya yang tercatat semuanya berasal dari era Regionalliga antara 2004 dan 2006, menghasilkan dua hasil imbang dan dua kemenangan Augsburg. Dalam total lima pertandingan yang tercantum, Augsburg tidak pernah kalah dari Elversberg.

Head to Head

ElversbergSeriAugsburg
0
3
2
DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
FT
Regionalliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FT
Regionalliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
FT
Regionalliga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FT
Regionalliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
FT
4Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google