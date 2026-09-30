Elversberg akan menghadapi Augsburg pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Ursapharm-Arena, Spiesen-Elversberg.

FC Augsburg juga datang dengan momentum awal yang solid, ditandai kemenangan tandang impresif 4-1 atas Eintracht Frankfurt pada pekan ke-2. Secara historis, FC Augsburg tetap tidak terkalahkan dalam pertemuan kompetitif sebelumnya antara kedua klub.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Elversberg vs Augsburg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Elversberg vs Augsburg?

Elversberg vs Augsburg akan kick-off di Ursapharm-Arena, Spiesen-Elversberg, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 6 17 Okt 2026 - 09.30 Ursapharm-Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Elversberg vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara SV Elversberg dan FC Augsburg, Anda memiliki beberapa opsi resmi dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub (pasar utama)

Toko Tiket Resmi SV Elversberg: Karena SV Elversberg menjadi tuan rumah pertandingan di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, tiket pertama kali dirilis melalui portal tiket online resmi SV Elversberg.

Pra-penjualan untuk anggota klub: Anggota klub SV Elversberg biasanya mendapatkan prioritas khusus lebih awal untuk membeli tiket sebelum penjualan umum dimulai.

Penjualan umum: Tiket yang masih tersisa setelah pra-penjualan klub akan dijual secara terbuka kepada masyarakat umum melalui toko online klub atau di loket resmi setempat.

Sektor tim tamu: Jika Anda mendukung FC Augsburg, tiket tim tamu dialokasikan langsung melalui portal tiket resmi FC Augsburg untuk anggota klub dan fan club mereka.

2. Platform tiket sekunder (pasar penjualan kembali)

Jika alokasi resmi habis terjual, platform tiket sekunder StubHub mencantumkan tiket penjualan kembali dari penjual individu.

Berapa harga tiket Bundesliga Elversberg vs Augsburg?

Harga tiket untuk laga SV Elversberg vs FC Augsburg bergantung pada apakah Anda membeli langsung melalui kanal resmi utama atau platform penjualan kembali sekunder:

1.Harga tiket resmi (pasar utama - SV Elversberg)

Untuk laga kandang di URSAPHARM-Arena, harga resmi tiket biasanya berada dalam kisaran berikut:

Area berdiri (Stehplatz): €16,00 - €18,00

Tempat duduk kategori 3: €35,00 (harga penuh) / €31,00 (diskon)

Tempat duduk kategori 2: €41,00 (harga penuh) / €37,00 (diskon)

Tempat duduk kategori 1: €47,00 (harga penuh) / €43,00 (diskon)

2. Harga tiket pasar sekunder

Karena kapasitas venue terbatas, tingginya permintaan di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan pasokan, kualitas kursi, dan permintaan pertandingan:

Harga awal penjualan kembali: Sekitar €165,00 - €185,00 tergantung lokasi kursi dan markup penjual.

Elversberg vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elversberg vs Augsburg

Elversberg memenangi empat dari lima laga terakhir mereka di semua ajang kompetitif dan uji coba, dengan satu-satunya kekalahan datang pada pertandingan terbaru ini, yaitu kalah 2-1 dari Bayern Munich di Bundesliga pada 13 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Borussia Mönchengladbach 4-3 dan Bayer Leverkusen 3-2 di liga, serta menang 3-1 di markas MSV Duisburg di DFB-Pokal. Dalam lima pertandingan tersebut, Elversberg mencetak 12 gol dan kebobolan delapan, mencerminkan tim yang leluasa menciptakan peluang sekaligus kebobolan.

Augsburg memasuki pertandingan ini dengan empat kemenangan dari lima laga di semua kompetisi, dengan satu-satunya noda berupa kekalahan 4-0 dalam laga uji coba dari Leeds United. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 dengan Bayer Leverkusen di Bundesliga, tetapi sebelum itu mereka meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan tandang 4-1 di markas Eintracht Frankfurt dan kemenangan kandang 3-0 atas Schalke. Augsburg mencetak 11 gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Elversberg vs Augsburg: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di DFB-Pokal pada 7 Agustus 2015, ketika Augsburg menang 3-1 di markas Elversberg. Empat pertemuan lainnya yang tercatat semuanya berasal dari era Regionalliga antara 2004 dan 2006, menghasilkan dua hasil imbang dan dua kemenangan Augsburg. Dalam total lima pertandingan yang tercantum, Augsburg tidak pernah kalah dari Elversberg.