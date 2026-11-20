Elche menjamu Sevilla pada Minggu, 13 Desember 2026, di Estadio Martínez Valero, Elche.

Meski Sevilla lebih dominan sepanjang sejarah pertemuan kedua tim, termasuk saat meraih kemenangan meyakinkan 3-0 pada 2015 dan Januari 2023, duel-duel belakangan ini jauh lebih berimbang. Tiga pertemuan terakhir mereka di liga berakhir imbang, termasuk dua hasil 2-2 beruntun yang berlangsung sengit pada musim 2025–26.

Simak panduan GOAL untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket Elche vs Sevilla, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Elche vs Sevilla dimulai?

Elche vs Sevilla berlangsung di Estadio Martínez Valero, Elche, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Estadio Martinez Valero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Elche vs Sevilla?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Elche vs Sevilla mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Elche CF (Club Oficial): Untuk pertandingan kandang di Estadio Manuel Martínez Valero, membeli langsung melalui portal tiket resmi Elche adalah cara paling aman. Tiket biasanya dijual terlebih dahulu kepada anggota klub (socios), lalu dibuka untuk umum satu atau dua pekan sebelum hari pertandingan.

Untuk pertandingan kandang di Estadio Manuel Martínez Valero, membeli langsung melalui portal tiket resmi Elche adalah cara paling aman. Tiket biasanya dijual terlebih dahulu kepada anggota klub (socios), lalu dibuka untuk umum satu atau dua pekan sebelum hari pertandingan. Situs resmi Sevilla FC: Jika Anda berencana menghadiri pertandingan di Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, atau ingin duduk di area khusus suporter tim tamu saat Sevilla bertandang ke markas Elche, pembelian melalui kanal tiket resmi Sevilla memastikan tiket berlaku untuk masuk dan sesuai dengan aturan alokasi suporter tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Elche vs Sevilla?

Berikut kisaran harga tiket pertandingan LaLiga Elche vs Sevilla mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €30 hingga €120 .

Biasanya berkisar antara . Tribun atas dan belakang gawang: Umumnya mulai sekitar €30 hingga €50 .

Umumnya mulai sekitar . Tribun bawah di sisi panjang dan tepi lapangan: Umumnya berkisar antara €70 hingga €120+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub. mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar: B iasanya mulai sekitar €40 hingga €75 .

iasanya mulai sekitar . Tribun atas atau belakang gawang: Umumnya berfluktuasi antara €75 dan €150 .

Umumnya berfluktuasi antara . Premium & permintaan tinggi: Harganya kerap naik dari €150 hingga €350+.

Elche vs Sevilla di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Elche vs Sevilla

Elche menatap pertandingan ini setelah mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Real Betis di LaLiga pada 8 November. Mereka juga kalah 1-0 dari Valencia di liga pada 1 November. Kemenangan atas UD Pinatar di Copa del Rey dan kemenangan tandang 3-0 atas Rayo Vallecano sempat memberi kelegaan, tetapi performa mereka di liga jelas mengkhawatirkan. Elche mencetak empat gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Sevilla mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbarunya adalah imbang tanpa gol melawan Deportivo Alavés pada 6 November, setelah sebelumnya kalah 3-1 dari Getafe di LaLiga. Dalam rangkaian itu, tim asuhan Garcia mengalahkan Osasuna 2-0 dan memenangi pertandingan Copa del Rey melawan Sporting Hortaleza. Namun, kekalahan 4-1 dari Real Madrid pada periode tersebut menegaskan masalah pertahanan yang masih berlanjut. Sevilla mencetak enam gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan itu.

Elche vs Sevilla: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi di LaLiga pada 19 Januari 2026, ketika laga di Estadio Martínez Valero berakhir 2-2. Sebelumnya, pertemuan pada September 2025 di Ramón Sánchez Pizjuán juga berakhir 2-2. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Sevilla sedikit unggul dengan dua kemenangan, sementara Elche belum pernah menang. Namun, tiga dari lima pertandingan itu berakhir imbang. Sevilla mencetak sepuluh gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sedangkan Elche tujuh gol.