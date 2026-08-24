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Cara mendapatkan tiket Elche vs Real Sociedad: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Elche menghadapi Real Sociedad di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Elche akan menghadapi Real Sociedad pada Senin, 7 September 2026 di Estadio Martinez Valero, Elche.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Februari 2026, Real Sociedad meraih kemenangan 3-1 atas Elche di Stadion Anoeta. Real Sociedad akan berupaya mempertahankan keunggulan dominan dalam rekor pertemuan atas Elche saat kedua klub memburu poin krusial di awal musim.  

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Elche vs Real Sociedad, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Elche vs Real Sociedad di LaLiga?

Elche vs Real Sociedad digelar di Estadio Martinez Valero, Elche, dengan rincian waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi melalui penyiar lokal Anda.

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LaLiga - Pekan 4
Estadio Martinez Valero

Cara membeli tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Anda bisa mendapatkan tiket untuk Getafe vs Celta Vigo di Estadio Coliseum melalui saluran penjualan tiket resmi klub atau platform agregator tiket terverifikasi.

  • Tiket resmi umumnya mulai dijual untuk publik 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan.
  • Loket resmi Getafe CF
    • Pilih area tribun yang Anda inginkan, misalnya Fondo Norte, Fondo Sur, atau Tribuna, lalu lanjutkan ke proses pembayaran untuk menerima tiket masuk digital atau seluler.
  • Platform tiket sekunder & penjual kembali:
    • Platform seperti StubHub mencantumkan inventaris tiket jual kembali sebelum perilisan umum resmi.
    • Bandingkan lokasi sektor dan periksa adanya FanProtect atau jaminan uang kembali 100 persen sebelum membeli.
  • Di stadion (hari pertandingan):
    • Booth tiket (taquillas) di Estadio Coliseum kerap menjual sisa tiket pertandingan tunggal pada hari laga, meski ketersediaan untuk kategori tempat duduk populer bisa terbatas.

Berapa harga tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Harga tiket untuk Getafe vs Celta Vigo bervariasi tergantung apakah Anda membeli langsung melalui loket klub atau lewat agregator tiket sekunder.

Rincian harga berdasarkan kategori

  • Tiket resmi untuk publik umum (loket Getafe CF):
    • Di belakang gawang (Fondo Norte & Fondo Sur):£25 - £43 (€30 - €50)
    • Tribun samping (Lateral / Tribuna Este):£43 - £68 (€50 - €80)
    • Tribun utama (Tribuna Oeste):£68 - £103 (€80 - €120)
  • Pasar sekunder & agregator:
    • Harga jual kembali awal di platform seperti StubHub berkisar dari £50 hingga £155+ (€60 hingga €180+), dengan kursi premium rata-rata mencapai £210+.

Elche vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elche vs Real Sociedad

Elche memasuki laga ini tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu kemenangan dan empat hasil imbang dalam lima pertandingan terbaru. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Kaizer Chiefs dalam laga pramusim, sementara pertandingan pembuka LaLiga mereka berakhir 1-1 melawan Deportivo de A Coruna. Sebelum pembuka liga itu, mereka mencatat tiga hasil imbang beruntun di laga persahabatan, termasuk hasil 2-2 melawan Cordoba dan imbang 2-2 kontra Al-Ain. Dalam lima pertandingan tersebut, Elche mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Rekor terbaru Real Sociedad tidak terlalu menggembirakan. Mereka hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir, mengalahkan Aston Villa 4-2 di pramusim sebelum kalah dalam empat laga terakhir mereka. Rangkaian itu termasuk kekalahan beruntun dari FC Koeln dan kekalahan 3-1 dari Chelsea dalam laga terakhir mereka sebelum musim dimulai. Tim asuhan Matarazzo mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan sepuluh gol.

ELC

ELC - Performa

ALA
S2-2
COR
S2-2
COR
S1-1
BAR
K0-5
SAN
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RSO

RSO - Performa

CHE
K3-1
BET
K1-0
RMA
K4-1
ESP
M2-1
CEL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Elche vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Real Sociedad mengalahkan Elche 3-1 dalam laga LaLiga di Anoeta. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 saat Elche menjamu Real Sociedad pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Sociedad lebih unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan Elche tidak meraih satu pun kemenangan, dengan dua laga berakhir imbang. Real Sociedad mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat gol.

Head to Head

ElcheSeriReal Sociedad
0
1
4
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FT
3Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Elche vs Real Sociedad

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Elche menempati posisi kedelapan sementara Real Sociedad berada di urutan ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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