Elche akan menghadapi Real Sociedad pada Senin, 7 September 2026 di Estadio Martinez Valero, Elche.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Februari 2026, Real Sociedad meraih kemenangan 3-1 atas Elche di Stadion Anoeta. Real Sociedad akan berupaya mempertahankan keunggulan dominan dalam rekor pertemuan atas Elche saat kedua klub memburu poin krusial di awal musim.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Elche vs Real Sociedad, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Elche vs Real Sociedad di LaLiga?

Elche vs Real Sociedad digelar di Estadio Martinez Valero, Elche, dengan rincian waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi melalui penyiar lokal Anda.

LaLiga - Pekan 4 7 Sep 2026 - 15.30 Estadio Martinez Valero

Cara membeli tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Anda bisa mendapatkan tiket untuk Getafe vs Celta Vigo di Estadio Coliseum melalui saluran penjualan tiket resmi klub atau platform agregator tiket terverifikasi.

Tiket resmi umumnya mulai dijual untuk publik 1 hingga 2 pekan sebelum hari pertandingan.

Loket resmi Getafe CF

Pilih area tribun yang Anda inginkan, misalnya Fondo Norte , Fondo Sur , atau Tribuna , lalu lanjutkan ke proses pembayaran untuk menerima tiket masuk digital atau seluler.

Platform tiket sekunder & penjual kembali:

Platform seperti StubHub mencantumkan inventaris tiket jual kembali sebelum perilisan umum resmi. Bandingkan lokasi sektor dan periksa adanya FanProtect atau jaminan uang kembali 100 persen sebelum membeli.

Di stadion (hari pertandingan):

Booth tiket ( taquillas ) di Estadio Coliseum kerap menjual sisa tiket pertandingan tunggal pada hari laga, meski ketersediaan untuk kategori tempat duduk populer bisa terbatas.



Berapa harga tiket LaLiga Getafe vs Celta Vigo?

Harga tiket untuk Getafe vs Celta Vigo bervariasi tergantung apakah Anda membeli langsung melalui loket klub atau lewat agregator tiket sekunder.

Rincian harga berdasarkan kategori

Tiket resmi untuk publik umum (loket Getafe CF):

Di belakang gawang ( Fondo Norte & Fondo Sur ): £25 - £43 (€30 - €50) Tribun samping ( Lateral / Tribuna Este ): £43 - £68 (€50 - €80) Tribun utama ( Tribuna Oeste ): £68 - £103 (€80 - €120)

Pasar sekunder & agregator:

Harga jual kembali awal di platform seperti StubHub berkisar dari £50 hingga £155+ (€60 hingga €180+), dengan kursi premium rata-rata mencapai £210+ .



Elche vs Real Sociedad di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elche vs Real Sociedad

Elche memasuki laga ini tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu kemenangan dan empat hasil imbang dalam lima pertandingan terbaru. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Kaizer Chiefs dalam laga pramusim, sementara pertandingan pembuka LaLiga mereka berakhir 1-1 melawan Deportivo de A Coruna. Sebelum pembuka liga itu, mereka mencatat tiga hasil imbang beruntun di laga persahabatan, termasuk hasil 2-2 melawan Cordoba dan imbang 2-2 kontra Al-Ain. Dalam lima pertandingan tersebut, Elche mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Rekor terbaru Real Sociedad tidak terlalu menggembirakan. Mereka hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir, mengalahkan Aston Villa 4-2 di pramusim sebelum kalah dalam empat laga terakhir mereka. Rangkaian itu termasuk kekalahan beruntun dari FC Koeln dan kekalahan 3-1 dari Chelsea dalam laga terakhir mereka sebelum musim dimulai. Tim asuhan Matarazzo mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan sepuluh gol.

Elche vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Real Sociedad mengalahkan Elche 3-1 dalam laga LaLiga di Anoeta. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 saat Elche menjamu Real Sociedad pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Real Sociedad lebih unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan Elche tidak meraih satu pun kemenangan, dengan dua laga berakhir imbang. Real Sociedad mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat gol.

Klasemen Elche vs Real Sociedad

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Elche menempati posisi kedelapan sementara Real Sociedad berada di urutan ke-16.