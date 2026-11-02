Elche menjamu Real Betis pada Minggu, 8 November 2026, di Estadio Martinez Valero, Elche.

Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Betis unggul dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Pertemuan kompetitif terbaru mereka berlangsung di LaLiga pada 12 Mei 2026, ketika Real Betis meraih kemenangan kandang 2-1 lewat laga sengit.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Elche vs Real Betis, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Elche vs Real Betis di LaLiga dimulai?

Elche vs Real Betis berlangsung di Estadio Martinez Valero, Elche, pada Minggu, 8 November 2026.

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 08.00 Estadio Martinez Valero

Bagaimana cara membeli tiket Elche vs Real Betis di LaLiga?

Berikut pilihan dan cara utama untuk membeli tiket pertandingan Elche vs Real Betis di LaLiga, bergantung pada apakah laga dimainkan di kandang Elche atau stadion Real Betis:

1. Kanal resmi klub

Elche CF (Estadio Martínez Valero): Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket Elche CF. Tiket biasanya tersedia terlebih dahulu bagi anggota klub sebelum penjualan dibuka untuk umum.

Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket Elche CF. Tiket biasanya tersedia terlebih dahulu bagi anggota klub sebelum penjualan dibuka untuk umum. Real Betis (Estadio de La Cartuja): Tiket pertandingan kandang dapat diperoleh melalui situs resmi Real Betis.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama habis.

Berapa harga tiket Elche vs Real Betis di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket Elche vs Real Betis di LaLiga melalui kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar (belakang gawang / fondos): €20 hingga €90, bergantung pada klub tuan rumah dan tingkat tribun stadion.

€20 hingga €90, bergantung pada klub tuan rumah dan tingkat tribun stadion. Tiket masuk umum standar (sisi lapangan / lateral): €35 hingga €130 untuk blok tempat duduk standar di tingkat tengah.

€35 hingga €130 untuk blok tempat duduk standar di tingkat tengah. Tribun utama / kategori premium (preferencia): €70 hingga €200 untuk tempat duduk dengan pandangan dari bagian tengah, langsung melalui platform klub.

€70 hingga €200 untuk tempat duduk dengan pandangan dari bagian tengah, langsung melalui platform klub. Paket VIP dan layanan premium: €200 hingga €650 lebih untuk boks premium dan layanan boga pada hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali di tribun bawah / tribun atas: €25 hingga €45 untuk tiket standar atau dengan pandangan terbatas yang ditawarkan pemegang tiket musiman.

untuk tiket standar atau dengan pandangan terbatas yang ditawarkan pemegang tiket musiman. Harga pasar rata-rata untuk pertandingan: €130 hingga €320 untuk tempat duduk populer di tingkat tengah, bergantung pada permintaan pasar saat ini dan posisi kedua tim di klasemen.

untuk tempat duduk populer di tingkat tengah, bergantung pada permintaan pasar saat ini dan posisi kedua tim di klasemen. Tiket penjualan kembali premium dan banyak diminati: €350 hingga €450 lebih untuk tempat duduk di bagian tengah sisi panjang lapangan atau pertandingan besar ketika alokasi tiket dari kanal utama habis.

Elche vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Elche dan Real Betis

Elche kesulitan tampil konsisten, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-3 dari Espanyol. Dalam rentang itu, Elche juga kalah 2-3 dari Real Madrid dan Real Sociedad. Hasil imbang melawan Athletic Bilbao sedikit melegakan, tetapi Elche kerap kebobolan dan hanya menang sekali, yakni saat mengalahkan Racing Santander 3-2.

Real Betis sedang dalam performa bagus, memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya dan sekali imbang. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna di LaLiga. Sebelumnya, Betis mengalahkan Getafe 1-0, menang 2-1 di kandang Villarreal, mengalahkan Lille 3-2 di Champions League, dan meraih kemenangan 1-0 atas Real Madrid. Dalam lima pertandingan tersebut, Betis mencetak enam gol dan kebobolan tiga.

Elche vs Real Betis: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub terakhir bertemu di LaLiga pada 12 Mei 2026, ketika Real Betis mengalahkan Elche 2-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Betis lebih dominan dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Hasil terbaik Elche dalam rentang itu adalah hasil imbang 1-1 di kandang pada Agustus 2025.