Elche akan menghadapi Celta Vigo pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Martinez Valero, Elche.

Pertandingan antara kedua tim ini secara historis berlangsung ketat dan cenderung defensif, dengan rata-rata sekitar 2,1 gol per laga di LaLiga. Dalam pertemuan terbaru mereka pada 3 Mei 2026, Celta Vigo meraih kemenangan meyakinkan 3-1 di Estadio de Balaídos berkat gol dari Hugo Álvarez, Iago Aspas, dan Borja Iglesias.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Elche vs Celta Vigo, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Elche vs Celta Vigo di LaLiga?

Elche vs Celta Vigo akan kick-off di Estadio Martinez Valero, Elche, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 8 11 Okt 2026 - 08.00 Estadio Martinez Valero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Elche vs Celta Vigo?

Untuk membeli tiket pertandingan Elche vs Celta Vigo yang akan datang di Estadio Manuel Martínez Valero, ikuti langkah-langkah utama berikut:

Situs Ticketing Resmi Elche CF

Kunjungi portal resmi Elche CF untuk membeli tiket primer secara langsung. Tiket pertandingan biasanya mulai dijual untuk umum 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan setelah jadwal pasti LaLiga telah difinalisasi. Loket Stadion (Taquillas)

Jika tiket tidak habis terjual secara online, Anda bisa membelinya langsung di loket Estadio Manuel Martínez Valero di Elche pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari laga.

Berapa harga tiket LaLiga Elche vs Celta Vigo?

Untuk pertandingan LaLiga mendatang antara Elche CF dan RC Celta de Vigo di Estadio Manuel Martínez Valero, harga tiket bervariasi tergantung pada saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Tiket Primer Resmi Klub

Saat membeli langsung melalui loket resmi Elche CF atau saluran penjualan tiket primer, harga standar hari pertandingan biasanya mengikuti kisaran berikut:

Belakang Gawang / Tribun Atas (Fondo Norte / Fondo Sur): €15 - €30

Tribun Samping / Tempat Duduk Preferen (Preferencia): €30 - €50

Tribun Utama / Tempat Duduk VIP (Tribuna Central): €50 - €80+

Elche vs Celta Vigo di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elche vs Celta Vigo

Elche tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan tiga kekalahan dan dua hasil imbang. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Real Sociedad, dan mereka juga takluk 3-2 dari Racing Santander. Hasil terburuk dalam periode itu adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona. Dalam lima pertandingan, Elche mencetak delapan gol dan kebobolan 14 gol.

Celta Vigo juga belum menang dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Getafe, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad. Celta kalah 0-2 dari Athletic Bilbao dalam rentetan tersebut. Mereka mencetak dua gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga terakhirnya.

Elche vs Celta Vigo: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Mei 2026, ketika Celta Vigo menang 3-1 di kandang. Sebelumnya, Elche menang 2-1 di Estadio Martinez Valero pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Celta unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Elche, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang.