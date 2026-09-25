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Cara mendapatkan tiket Elche vs Celta Vigo: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Celta Vigo
LaLiga

Elche menghadapi Celta Vigo di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Elche akan menghadapi Celta Vigo pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Martinez Valero, Elche.

Pertandingan antara kedua tim ini secara historis berlangsung ketat dan cenderung defensif, dengan rata-rata sekitar 2,1 gol per laga di LaLiga. Dalam pertemuan terbaru mereka pada 3 Mei 2026, Celta Vigo meraih kemenangan meyakinkan 3-1 di Estadio de Balaídos berkat gol dari Hugo Álvarez, Iago Aspas, dan Borja Iglesias.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Elche vs Celta Vigo, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Elche vs Celta Vigo di LaLiga?

Elche vs Celta Vigo akan kick-off di Estadio Martinez Valero, Elche, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

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LaLiga - Pekan 8
Estadio Martinez Valero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Elche vs Celta Vigo?

Untuk membeli tiket pertandingan Elche vs Celta Vigo yang akan datang di Estadio Manuel Martínez Valero, ikuti langkah-langkah utama berikut:

  1. Situs Ticketing Resmi Elche CF
    Kunjungi portal resmi Elche CF untuk membeli tiket primer secara langsung. Tiket pertandingan biasanya mulai dijual untuk umum 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan setelah jadwal pasti LaLiga telah difinalisasi.
  2. Loket Stadion (Taquillas)
    Jika tiket tidak habis terjual secara online, Anda bisa membelinya langsung di loket Estadio Manuel Martínez Valero di Elche pada hari-hari menjelang pertandingan atau pada hari laga.

Berapa harga tiket LaLiga Elche vs Celta Vigo?

Untuk pertandingan LaLiga mendatang antara Elche CF dan RC Celta de Vigo di Estadio Manuel Martínez Valero, harga tiket bervariasi tergantung pada saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Tiket Primer Resmi Klub

Saat membeli langsung melalui loket resmi Elche CF atau saluran penjualan tiket primer, harga standar hari pertandingan biasanya mengikuti kisaran berikut:

  • Belakang Gawang / Tribun Atas (Fondo Norte / Fondo Sur): €15 - €30
  • Tribun Samping / Tempat Duduk Preferen (Preferencia): €30 - €50
  • Tribun Utama / Tempat Duduk VIP (Tribuna Central): €50 - €80+

Elche vs Celta Vigo di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elche vs Celta Vigo

Elche tidak meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan tiga kekalahan dan dua hasil imbang. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Real Sociedad, dan mereka juga takluk 3-2 dari Racing Santander. Hasil terburuk dalam periode itu adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona. Dalam lima pertandingan, Elche mencetak delapan gol dan kebobolan 14 gol.

Celta Vigo juga belum menang dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan dua hasil imbang dan tiga kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Getafe, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad. Celta kalah 0-2 dari Athletic Bilbao dalam rentetan tersebut. Mereka mencetak dua gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga terakhirnya.

ELC

ELC - Performa

SAN
K3-2
RSO
K2-3
ATH
S1-1
RMA
K2-3
ESP
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
CEL

CEL - Performa

RSO
S0-0
GET
S1-1
MAL
S1-1
OMO
K1-0
SAN
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Elche vs Celta Vigo: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Mei 2026, ketika Celta Vigo menang 3-1 di kandang. Sebelumnya, Elche menang 2-1 di Estadio Martinez Valero pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Celta unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Elche, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Head to Head

ElcheSeriCelta Vigo
1
0
4
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
3Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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