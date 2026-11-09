Elche menjamu Atletico Madrid pada Minggu, 29 November 2026, di Estadio Martinez Valero, Elche.

Elche membuat kejutan dramatis dalam pertemuan terakhir kedua tim di liga pada April 2026, dengan mengalahkan Atlético 3-2 di Estadio Manuel Martínez Valero. Sebelumnya, pada musim LaLiga 2025–26, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung sengit.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Elche vs Atletico Madrid, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Elche vs Atletico Madrid dimulai?

Laga Elche vs Atletico Madrid berlangsung di Estadio Martinez Valero, Elche, pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 28 Nov 2026 - 12.30 Estadio Martinez Valero

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Elche vs Atletico Madrid?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Elche vs Atletico Madrid mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Elche CF untuk kursi di sektor pendukung tuan rumah di Estadio Martínez Valero, atau melalui portal resmi Atlético Madrid jika mencari kursi di sektor pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Elche vs Atletico Madrid?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Elche vs Atletico Madrid mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / tribune belakang gawang (Gradas de Fondo / Gol): Biasanya berkisar antara €30 hingga €60 .

Biasanya berkisar antara . Tribune samping (Grada Lateral): Biasanya berharga antara €50 hingga €90 .

Biasanya berharga antara . Tribune utama / Tribuna: Umumnya berkisar dari €80 hingga €150+ .

Umumnya berkisar dari . Paket VIP & hospitality: Berkisar dari €200 hingga €350+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi sudah habis terjual melalui kanal utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribune tingkat atas / sektor sudut (misalnya, Anillo Fondo Sur / Norte): Mulai sekitar €115 hingga €145 .

Mulai sekitar . Kursi tepi lapangan / Preferencia: Biasanya berharga antara €250 hingga €320 .

Biasanya berharga antara . Kursi premium di tribune utama & Curva: Umumnya berkisar dari €400 hingga €850+.

Elche vs Atletico Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Elche vs Atletico Madrid

Elche mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di LaLiga. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Rayo Vallecano pada 24 Oktober, dan mereka juga mengalahkan Espanyol 3-1 dalam rangkaian laga tersebut. Namun, hasil imbang melawan Villarreal dan Celta Vigo, ditambah kekalahan 3-2 dari Real Madrid, menunjukkan bahwa Elche kesulitan menjaga konsistensi. Elche mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Atletico Madrid meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Deportivo de A Coruna di LaLiga pada 24 Oktober, dan mereka juga mengalahkan Manchester United 2-0 di Liga Champions. Hasil imbang 1-1 di markas VfB Stuttgart menjadi satu-satunya laga dalam rangkaian tersebut ketika mereka gagal meraih kemenangan. Atletico mencetak lima gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan itu, serta mempertahankan salah satu catatan pertahanan terkuat di Spanyol.

Elche vs Atletico Madrid: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 22 April 2026, ketika Elche menang 3-2 di Estadio Martinez Valero. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, rekor kedua tim relatif berimbang: Elche menang dua kali, Atletico menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Hasil paling meyakinkan yang diraih Atletico dalam rangkaian itu adalah kemenangan 4-0 atas Elche di Copa del Rey pada Januari 2025.