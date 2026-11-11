Eintracht Frankfurt menjamu Werder Bremen pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Pertemuan terakhir mereka di liga pada Januari 2026 berlangsung sengit dan menghasilkan banyak gol, sebelum berakhir imbang 3–3 secara dramatis di Weser-Stadion. Sebelum hasil imbang itu, Frankfurt meraih kemenangan telak 4–1 atas Werder Bremen saat menjadi tuan rumah di Deutsche Bank Park pada Agustus 2025.

Berikut GOAL sajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen dimulai?

Pertandingan Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen dimulai di Deutsche Bank Park, Frankfurt, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 12 5 Des 2026 - 12.30 Deutsche Bank Park

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara Eintracht Frankfurt dan Werder Bremen:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi Eintracht Frankfurt (untuk suporter tuan rumah dan alokasi tiket umum) atau SV Werder Bremen (untuk alokasi tribun suporter tamu).

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen?

Harga tiket pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri (Stehplatz): Umumnya berkisar antara €18 hingga €24 .

Umumnya berkisar antara . Tribun atas dan sudut (kategori 4 dan 5): Biasanya dihargai antara €35 dan €50 .

Biasanya dihargai antara . Kursi premium dan sisi panjang lapangan (kategori 1 dan 2): Umumnya berkisar dari €50 hingga lebih dari €90.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali untuk kursi tribun atas atau sudut: Umumnya mulai sekitar €70 hingga €95 .

Umumnya mulai sekitar . Tiket jual kembali untuk kursi sisi panjang lapangan atau tribun bawah: Berkisar antara €180 hingga €275.

Berkisar antara Paket VIP dan layanan premium: Mulai dari lebih dari €800.

Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen: Semua yang perlu diketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen

Eintracht Frankfurt menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Hamburger SV di Bundesliga, menyusul kemenangan 3-1 atas lawan yang sama di DFB-Pokal pada pekan sebelumnya. Hasil terburuk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 6-0 dari RB Leipzig. Dalam lima pertandingan tersebut, Frankfurt mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali.

Werder Bremen tampil lebih konsisten dalam beberapa pekan terakhir, mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa satu pun kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka di liga adalah kemenangan 2-0 di kandang Hoffenheim, dan mereka juga mengalahkan Mainz 05 dengan skor 3-2 di laga tandang. Satu-satunya hasil yang mengecewakan adalah tersingkir dari DFB-Pokal setelah kalah 3-2 di kandang Borussia Dortmund dan bermain imbang 2-2 di kandang Paderborn. Werder mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam periode tersebut.

Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Januari 2026, ketika pertandingan Bundesliga di kandang Werder berakhir 3-3. Sebelumnya, Frankfurt mengalahkan Werder 4-1 di Deutsche Bank Park pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Frankfurt menang tiga kali, Werder menang sekali, dan satu laga berakhir imbang. Kedua tim mencetak total 17 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.