Eintracht Frankfurt menjamu Hoffenheim pada Sabtu, 21 November 2026, di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 24 Januari 2026, Hoffenheim meraih kemenangan tandang 3-1 di Deutsche Bank Park. Sebelumnya, pada musim Bundesliga 2025–26, Frankfurt menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan tandang meyakinkan 3-1 atas Hoffenheim di Sinsheim.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Laga Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim Dimulai?

Laga Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim dimulai di Deutsche Bank Park, Frankfurt, pada Sabtu, 21 November 2026.

Bundesliga - Pekan 10 21 Nov 2026 - 09.30 Deutsche Bank Park

Bagaimana Cara Membeli Tiket Laga Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Eintracht Frankfurt dan Hoffenheim, ada beberapa pilihan yang dapat Anda pertimbangkan, bergantung pada ketersediaan dan preferensi:

1. Kanal Resmi Klub

Penjualan Tiket Resmi Klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Eintracht Frankfurt atau portal tiket resmi TSG Hoffenheim. Ini merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Pasar Penjualan Kembali Tiket

Platform Penjualan Kembali Tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket melalui kanal utama telah habis.

Berapa Harga Tiket Laga Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Eintracht Frankfurt dan Hoffenheim, berdasarkan pilihan melalui kanal resmi klub dan pasar penjualan kembali:

1. Kanal Resmi Klub

Tiket Berdiri (Stehplatz): Umumnya berharga antara €18 dan €24 untuk area standar di belakang gawang tim tuan rumah.

Umumnya berharga antara untuk area standar di belakang gawang tim tuan rumah. Tribun Atas dan Sudut (Kategori 4 & 5): Biasanya berkisar antara €35 dan €50 untuk area tempat duduk standar.

Biasanya berkisar antara untuk area tempat duduk standar. Tempat Duduk di Sisi Panjang Lapangan & Kategori Premium: Harga resmi meningkat sesuai lokasi tribun dan tingkat tempat duduk, umumnya berkisar dari €55 hingga lebih dari €90 melalui portal tiket utama klub, jika tersedia.

2. Pasar Penjualan Kembali Tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan Kembali Tiket Tribun Atas / Masuk Reguler: Harga awal berkisar €30 hingga €45 , bergantung pada tingkat permintaan dan jarak pandang dari tempat duduk.

Harga awal berkisar , bergantung pada tingkat permintaan dan jarak pandang dari tempat duduk. Penjualan Kembali Tiket Tribun Bawah & Sisi Lapangan (Gegentribüne / Haupttribüne): Tempat duduk di lokasi utama biasanya berharga €110 hingga lebih dari €200 per tiket.

Tempat duduk di lokasi utama biasanya berharga per tiket. Paket VIP & Layanan Premium: Pengalaman menonton dengan layanan premium pada hari pertandingan dapat berharga lebih dari €1.000, bergantung pada akses ke ruang khusus dan fasilitas yang disertakan.

Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim di Bundesliga: Semua yang Perlu Diketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim

Eintracht Frankfurt menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang 1-0 atas Cologne di Bundesliga, setelah sebelumnya kalah telak 6-0 dari RB Leipzig. Sebelum itu, Frankfurt bermain imbang 2-2 di markas Freiburg dan menang tandang 3-1 atas Mainz. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak 10 gol dan kebobolan 10 kali.

Hoffenheim mencatat satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima laga terakhir. Kemenangan itu diraih atas Borussia Mönchengladbach pada Minggu, setelah mereka menelan dua kekalahan beruntun di Bundesliga dari Hamburger SV dan Paderborn, serta kalah dari Beşiktaş dan OFI Crete di Liga Europa. Dalam periode tersebut, tim tamu mencetak tujuh gol dan kebobolan 11 kali.

Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim: Catatan Pertemuan Terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Januari 2026, ketika Hoffenheim menang 3-1 di Deutsche Bank Park. Sebelumnya, Frankfurt meraih kemenangan tandang 3-1 di Sinsheim pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Frankfurt menang tiga kali dan Hoffenheim sekali, sementara satu laga berakhir imbang. Kedua tim mencetak total 18 gol dalam lima pertemuan tersebut.