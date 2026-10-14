Eintracht Frankfurt menjamu Hamburger SV pada Minggu, 1 November 2026 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi berlangsung pada Mei 2026 di Deutsche Bank Park, ketika Hamburger SV meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang lawan. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga liga pada Desember 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV dimulai?

Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV berlangsung di Deutsche Bank Park, Frankfurt, pada Minggu, 1 November 2026.

Bundesliga - Pekan 8 1 Nov 2026 - 11.30 Deutsche Bank Park

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV di Deutsche Bank Park, Anda dapat mempertimbangkan pilihan utama berikut:

1. Kanal resmi klub

Gerai tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi adalah melalui portal tiket daring Eintracht Frankfurt atau Hamburger SV. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses lebih awal.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV?

Harga tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Eintracht Frankfurt dan Hamburger SV bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri (Stehplatz): €18 hingga €24 untuk tribun berdiri di belakang gawang.

Kursi kategori 4 & 5 (tribun atas & sudut): €35 hingga €50 untuk kursi dengan pandangan standar yang lebih jauh dari lapangan.

Kursi kategori 2 & 3 (sisi lapangan standar): €50 hingga €75 untuk pemandangan dari ketinggian menengah di sepanjang sisi panjang lapangan.

Kursi kategori 1 & premium (tribun bawah bagian tengah): €75 hingga €90 ke atas untuk pemandangan optimal dari bagian tengah dekat garis tengah lapangan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi dengan harga awal (tribun atas / tiket masuk umum): €60 hingga €110 ke atas , bergantung pada ketersediaan tiket dan permintaan saat ini.

Pilihan kursi di sisi lapangan & lokasi utama: €110 hingga €250 ke atas untuk sudut pandang yang lebih baik dan pemandangan dari bagian tengah.

Paket VIP & hospitality:€250 hingga €500 ke atas per pertandingan untuk akses ke lounge eksekutif dan layanan makanan premium.

Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV

Frankfurt menyongsong laga ini dengan catatan beragam dalam empat pertandingan Bundesliga terakhirnya: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Dalam periode tersebut, mereka juga menang telak atas SC St. Toenis di DFB-Pokal. Laga liga terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Freiburg, sementara sebelumnya pada September mereka kalah 4-1 dari Augsburg. Kemenangan 1-3 di kandang Mainz menjadi penampilan paling meyakinkan mereka di liga dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, Frankfurt mencetak 17 gol dan kebobolan 12 kali, catatan yang mencerminkan ketajaman serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka.

Performa Hamburg kurang menggembirakan. Mereka hanya memenangi satu dari empat pertandingan Bundesliga terakhir, sementara kekalahan dari RB Leipzig (5-0), Mainz (5-0), dan Borussia Dortmund (2-0) memperlihatkan masalah serius dalam menyerang maupun bertahan. Satu-satunya hasil positif mereka adalah kemenangan 2-1 atas FC Köln pada pekan kelima. Kemenangan 3-0 atas SC Verl di DFB-Pokal memberi sedikit kelegaan, tetapi Hamburg telah kebobolan 12 gol hanya dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir.

Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika Hamburg menang 2-1 di Deutsche Bank Park dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Hamburg pada Desember 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat, Hamburg dan Frankfurt sama-sama meraih dua kemenangan, dengan satu hasil imbang. Gol-gol dalam pertemuan tersebut juga terbagi cukup merata.