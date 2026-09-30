Eintracht Frankfurt menghadapi FC Köln pada Jumat, 16 Oktober 2026 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Kedua klub mewakili basis sepakbola tradisional di Jerman, dengan dukungan fanatik dari wilayah Hesse dan North Rhine-Westphalia. Pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua tim terbukti sangat kompetitif, sering kali berakhir dengan hasil imbang ketat atau laga seru dengan banyak gol.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs FC Köln, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Eintracht Frankfurt vs FC Koeln?

Eintracht Frankfurt vs FC Köln kick-off di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Bundesliga - Pekan 6 16 Okt 2026 - 14.30 Deutsche Bank Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Eintracht Frankfurt vs FC Koeln?

Membeli tiket untuk pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs. FC Köln bergantung pada apakah Anda berencana duduk bersama suporter tuan rumah di Deutsche Bank Park, Frankfurt, atau di sektor tim tamu bersama pendukung FC Köln.

1. Tiket resmi kandang (Eintracht Frankfurt)

Prioritas keanggotaan klub: Eintracht Frankfurt memiliki lebih dari 160.000 anggota, dan tiket pertandingan pertama kali dirilis kepada anggota resmi klub melalui portal tiket resmi. Untuk pertandingan dengan permintaan tinggi, tiket sering kali habis terjual pada fase prapenjualan ini.

Platform penjualan kembali resmi (Ticketbörse): Jika pertandingan habis terjual atau penjualan umum tidak tersedia, opsi resmi paling aman adalah Ticketbörse milik klub. Pemegang tiket musiman melepas kursi yang tidak mereka gunakan di sini dengan harga nominal standar. Layanan ini terbuka langsung di toko tiket resmi, dan ketersediaannya terus berubah menjelang hari pertandingan.

2. Tiket resmi tandang (fans FC Köln)

Alokasi tandang: Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, tiket didistribusikan langsung melalui layanan tiket resmi FC Köln.

Berapa harga tiket Bundesliga Eintracht Frankfurt vs FC Koeln?

Biaya tiket untuk pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs. FC Köln di Deutsche Bank Park sangat bervariasi, tergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau di platform penjualan kembali sekunder.

1. Harga tiket resmi nominal (penjualan utama & Ticketbörse)

Saat membeli langsung melalui portal resmi Eintracht Frankfurt atau layanan penjualan kembali resmi mereka (Ticketbörse), harga sepenuhnya mengikuti kategori harga standar:

Area berdiri (Stehplatz / Nordwestkurve): Sekitar €15 hingga €20

Tempat duduk standar (Kategori 3–5): Sekitar €30 hingga €60

Kategori 1 & tempat duduk utama (tribun utama & tribun seberang): Sekitar €65 hingga €90

Diskon pemuda / konsesi: Tiket konsesi umumnya menawarkan diskon €5 hingga €15 dari harga reguler dewasa, tergantung pada tingkat tempat duduk.

2. Harga tiket pasar sekunder

Ketika alokasi resmi habis terjual, tiket yang terdaftar di platform tiket sekunder StubHub berfluktuasi berdasarkan pasokan, kualitas kursi, dan permintaan pertandingan:

Harga awal: Biasanya dimulai dari sekitar €95 hingga €100 untuk tempat duduk dasar di tier atas atau area berdiri.

Harga tiket rata-rata: Biasanya berkisar antara €150 dan €370 untuk tempat duduk utama dengan pandangan dari samping.

Eintracht Frankfurt vs FC Koeln Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs FC Koeln

Eintracht Frankfurt meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Mainz di Bundesliga, dengan Can Uzun mencetak dua gol. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Frankfurt dihajar Brentford 7-0 dalam laga uji coba pramusim dan kalah 1-4 dari Augsburg di liga. Dalam lima pertandingan tersebut, Frankfurt mencetak 20 gol dan kebobolan 16, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan mereka sekaligus rapuhnya lini pertahanan.

FC Köln meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir 1-1 di kandang melawan Werder Bremen, setelah kekalahan 1-4 dari Stuttgart di liga. Rangkaian Köln juga mencakup kemenangan 3-2 atas Hoffenheim di Bundesliga dan kemenangan 2-1 di markas Würzburg di DFB-Pokal. Tim itu mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima laga tersebut.

Eintracht Frankfurt vs FC Koeln: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 5 April 2026 di Bundesliga, ketika Frankfurt dan Köln bermain imbang 2-2 di Deutsche Bank Park. Sebelumnya, Köln menang 3-4 di kandang mereka sendiri pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, masing-masing tim meraih satu kemenangan, dengan dua hasil imbang juga tercatat. Kemenangan Köln mencakup skor 3-0 pada Februari 2023 dan hasil 2-0 pada Februari 2024.