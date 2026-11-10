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DFB-Pokal
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team-logoBorussia Dortmund
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Cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund: Harga tiket DFB-Pokal, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
DFB-Pokal

Eintracht Frankfurt menghadapi Borussia Dortmund di DFB-Pokal. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Eintracht Frankfurt menjamu Borussia Dortmund pada Selasa, 1 Desember 2026 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 24 Oktober 2026, ketika Borussia Dortmund meraih kemenangan kandang 1-0 di Bundesliga. Pertemuan sebelumnya di fase gugur kompetisi ini berlangsung sengit, termasuk laga DFB-Pokal pada Oktober 2025 yang berakhir 1-1 setelah waktu normal dan perpanjangan waktu.

Dapatkan dari GOAL semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund dimulai?

Pertandingan Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund dimulai di Deutsche Bank Park, Frankfurt pada Selasa, 1 Desember 2026.

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DFB-Pokal - 1/8
Deutsche Bank Park

Bagaimana cara membeli tiket DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi kedua klub, yakni Eintracht Frankfurt (untuk pendukung tuan rumah dan penjualan umum, bergantung pada ketersediaan) serta Borussia Dortmund (untuk jatah tribun pendukung tim tamu).

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund?

Berikut rincian harga tiket pertandingan DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket berdiri (area berdiri aman / tribun ultras): €20 hingga €30
  • Tribun bawah / kursi reguler: €40 hingga €75
  • Kursi premium / tribun utama: €80 hingga €120+

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi standar tribun atas dan bawah: €90 hingga €180
  • Kursi premium di sisi lapangan atau dekat area VIP: €200 hingga €400+

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund di DFB-Pokal: Semua yang perlu diketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Hamburger SV di Bundesliga pada 1 November. Sebelumnya dalam rentang tersebut, Frankfurt mengalami kekalahan telak 6-0 dari RB Leipzig, tetapi bangkit dengan kemenangan 1-0 atas FC Köln di liga. Dalam lima pertandingan itu, Eintracht Frankfurt mencetak dua belas gol dan kebobolan delapan kali.

Borussia Dortmund mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah imbang 2-2 di kandang FC Bayern Munich dalam laga Bundesliga. Sebelum itu, Dortmund mengalahkan Werder Bremen 3-2 di DFB-Pokal dan menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt di liga. Dortmund juga bermain imbang 0-0 dengan Union Berlin. Dalam lima pertandingan tersebut, Dortmund mencetak enam gol dan kebobolan lima kali.

SGE

SGE - Performa

KOE
M1-0
BVB
K1-0
HSV
M1-3
HSV
M3-1
SCP
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BVB

BVB - Performa

SGE
M1-0
SVW
M3-2
FCB
S2-2
BET
M2-1
ELV
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 24 Oktober 2026, ketika Borussia Dortmund menang 1-0 di kandang dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, Dortmund mengalahkan Frankfurt 3-2 dalam pertandingan liga pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Dortmund menang tiga kali, Frankfurt sekali, dan satu laga berakhir imbang, yakni pertandingan liga dengan skor 3-3 di Deutsche Bank Park pada Januari 2026. Pertemuan di DFB-Pokal pada Oktober 2025 berakhir 1-1.

Head to Head

Eintracht FrankfurtSeriBorussia Dortmund
1
1
3
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
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Eintracht Frankfurt
SGE
0
FT
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
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Eintracht Frankfurt
SGE
2
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FT
DFB-Pokal
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
FT
7Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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