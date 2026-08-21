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Cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Augsburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Bundesliga

Eintracht Frankfurt menghadapi Augsburg di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Eintracht Frankfurt akan menghadapi Augsburg pada Minggu, 6 September 2026 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

FC Augsburg datang ke Frankfurt setelah meraih hasil pramusim yang beragam, dengan tekad membangun konsistensi dalam kampanye domestik mereka. Pertemuan terbaru antara kedua klub menghasilkan laga yang ketat, termasuk hasil imbang 1-1 dalam pertemuan liga sebelumnya pada April 2026.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Augsburg?

Eintracht Frankfurt menjamu Augsburg di Deutsche Bank Park, Frankfurt, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

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Bundesliga - Pekan 2
Deutsche Bank Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Augsburg?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs FC Augsburg di Deutsche Bank Park, ikuti jalur penjualan tiket resmi primer dan sekunder berikut ini:

1. Portal Tiket Resmi Eintracht Frankfurt (Penjualan Primer)

  • Situs Resmi: Beli tiket langsung melalui Ticketshop resmi Eintracht Frankfurt.
  • Prioritas Anggota Klub: Anggota resmi Eintracht Frankfurt mendapatkan akses prioritas dalam jendela prapenjualan khusus sebelum tiket dirilis untuk publik umum.
  • Penjualan Umum: Tiket yang masih tersisa setelah prapenjualan untuk anggota akan tersedia secara online untuk pembelian umum.

2. Tribun Suporter Tandang (Fans FC Augsburg)

  • Ticketshop FC Augsburg: Fans yang mendukung FC Augsburg di blok tim tamu harus membeli tiket langsung melalui Ticketshop resmi FC Augsburg, tempat anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat prioritas pertama.

3. Platform Resale Resmi & Sekunder

  • Pasar Resale Resmi (Eintracht Resale): Jika pertandingan sold out, pemegang tiket musiman dapat menjual kursi mereka secara legal dengan harga nominal melalui platform pertukaran tiket resmi klub.
  • Marketplace Sekunder: Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan listing jika penjualan primer tidak tersedia.

Berapa harga tiket Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Augsburg?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt biasanya dimulai dari sekitar €18 hingga €24 untuk area berdiri dan naik hingga €50 sampai €90+ untuk area duduk, dengan anggota resmi klub mendapat akses prioritas ke penjualan primer.

Harga Primer & Pertukaran Resmi

  • Tiket Berdiri (Rilis Primer): Tiket berdiri standar umumnya berharga sekitar €18–€24.
  • Tiket Duduk (Rilis Primer): Kategori tiket duduk berkisar antara €35 dan €90 tergantung kategori dan lokasi tempat duduk.
  • Pertukaran Tiket Klub: Jika penjualan primer sold out, pemegang tiket musiman yang menjual kembali kursi mereka di pertukaran tiket resmi klub akan mencantumkannya dengan harga nominal ditambah biaya pemrosesan kecil.

Harga Pasar Sekunder

Di platform tiket sekunder seperti StubHub, tiket berdiri level masuk atau kursi tier atas umumnya dimulai dari sekitar €60–€75, sementara kursi premium di area tengah lapangan dan tier bawah biasanya berkisar dari €100 hingga €250+ tergantung permintaan pasar.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Eintracht Frankfurt memasuki laga pembuka Bundesliga dengan catatan pramusim empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 7-0 dari Brentford pada 15 Agustus, hasil yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh klub. Sebelum itu, Frankfurt memenangi tiga laga uji coba beruntun, termasuk kemenangan 5-1 atas FSV Frankfurt dan kemenangan 2-0 melawan Hull City. Dalam lima pertandingan tersebut, Frankfurt mencetak 11 gol dan kebobolan 10 gol.

Augsburg menutup pramusim mereka dengan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dari lima pertandingan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Leeds United pada 15 Agustus. Mereka juga mencatat kemenangan 3-2 atas Sassuolo dan membantai Schwaz 15-0 dalam periode yang sama. Augsburg mencetak 21 gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan 11 gol.

SGE

SGE - Performa

HUL
M2-0
FSV
M5-1
BRE
K7-0
STT
M0-11
FCU
S3-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
21/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCA

FCA - Performa

SCH
M0-15
SAS
M3-2
LEE
K4-0
COT
M0-2
S04
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
23/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Eintracht Frankfurt vs Augsburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, saat Augsburg menjamu Frankfurt di Bundesliga pada 25 April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Frankfurt unggul dengan dua kemenangan berbanding nol kemenangan untuk Augsburg, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang. Frankfurt telah mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu, sedangkan Augsburg mencetak lima gol.

Head to Head

Eintracht FrankfurtSeriAugsburg
2
3
0
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
FT
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FT
7Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Augsburg berada di posisi pertama sementara Eintracht Frankfurt menempati posisi keenam.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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