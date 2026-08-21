Eintracht Frankfurt akan menghadapi Augsburg pada Minggu, 6 September 2026 di Deutsche Bank Park, Frankfurt.

FC Augsburg datang ke Frankfurt setelah meraih hasil pramusim yang beragam, dengan tekad membangun konsistensi dalam kampanye domestik mereka. Pertemuan terbaru antara kedua klub menghasilkan laga yang ketat, termasuk hasil imbang 1-1 dalam pertemuan liga sebelumnya pada April 2026.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Eintracht Frankfurt vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Augsburg?

Eintracht Frankfurt menjamu Augsburg di Deutsche Bank Park, Frankfurt, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang tercantum di atas.

Bundesliga - Pekan 2 6 Sep 2026 - 11.30 Deutsche Bank Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Augsburg?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt vs FC Augsburg di Deutsche Bank Park, ikuti jalur penjualan tiket resmi primer dan sekunder berikut ini:

1. Portal Tiket Resmi Eintracht Frankfurt (Penjualan Primer)

Situs Resmi: Beli tiket langsung melalui Ticketshop resmi Eintracht Frankfurt.

Prioritas Anggota Klub: Anggota resmi Eintracht Frankfurt mendapatkan akses prioritas dalam jendela prapenjualan khusus sebelum tiket dirilis untuk publik umum.

Penjualan Umum: Tiket yang masih tersisa setelah prapenjualan untuk anggota akan tersedia secara online untuk pembelian umum.

2. Tribun Suporter Tandang (Fans FC Augsburg)

Ticketshop FC Augsburg: Fans yang mendukung FC Augsburg di blok tim tamu harus membeli tiket langsung melalui Ticketshop resmi FC Augsburg, tempat anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat prioritas pertama.

3. Platform Resale Resmi & Sekunder

Pasar Resale Resmi (Eintracht Resale): Jika pertandingan sold out, pemegang tiket musiman dapat menjual kursi mereka secara legal dengan harga nominal melalui platform pertukaran tiket resmi klub.

Marketplace Sekunder: Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan listing jika penjualan primer tidak tersedia.

Berapa harga tiket Bundesliga Eintracht Frankfurt vs Augsburg?

Harga tiket resmi untuk pertandingan Bundesliga Eintracht Frankfurt biasanya dimulai dari sekitar €18 hingga €24 untuk area berdiri dan naik hingga €50 sampai €90+ untuk area duduk, dengan anggota resmi klub mendapat akses prioritas ke penjualan primer.

Harga Primer & Pertukaran Resmi

Tiket Berdiri (Rilis Primer): Tiket berdiri standar umumnya berharga sekitar €18–€24.

Tiket Duduk (Rilis Primer): Kategori tiket duduk berkisar antara €35 dan €90 tergantung kategori dan lokasi tempat duduk.

Pertukaran Tiket Klub: Jika penjualan primer sold out, pemegang tiket musiman yang menjual kembali kursi mereka di pertukaran tiket resmi klub akan mencantumkannya dengan harga nominal ditambah biaya pemrosesan kecil.

Harga Pasar Sekunder

Di platform tiket sekunder seperti StubHub, tiket berdiri level masuk atau kursi tier atas umumnya dimulai dari sekitar €60–€75, sementara kursi premium di area tengah lapangan dan tier bawah biasanya berkisar dari €100 hingga €250+ tergantung permintaan pasar.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Eintracht Frankfurt memasuki laga pembuka Bundesliga dengan catatan pramusim empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 7-0 dari Brentford pada 15 Agustus, hasil yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh klub. Sebelum itu, Frankfurt memenangi tiga laga uji coba beruntun, termasuk kemenangan 5-1 atas FSV Frankfurt dan kemenangan 2-0 melawan Hull City. Dalam lima pertandingan tersebut, Frankfurt mencetak 11 gol dan kebobolan 10 gol.

Augsburg menutup pramusim mereka dengan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dari lima pertandingan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-0 dari Leeds United pada 15 Agustus. Mereka juga mencatat kemenangan 3-2 atas Sassuolo dan membantai Schwaz 15-0 dalam periode yang sama. Augsburg mencetak 21 gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan 11 gol.

Eintracht Frankfurt vs Augsburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, saat Augsburg menjamu Frankfurt di Bundesliga pada 25 April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Frankfurt unggul dengan dua kemenangan berbanding nol kemenangan untuk Augsburg, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang. Frankfurt telah mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu, sedangkan Augsburg mencetak lima gol.

Klasemen Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Augsburg berada di posisi pertama sementara Eintracht Frankfurt menempati posisi keenam.