Egnatia menjamu FK Kauno Zalgiris pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadiumi Egnatia, Rrogozhinë.

Laga mendatang ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara klub Albania KF Egnatia dan klub Lituania FK Kauno Žalgiris di kompetisi Eropa. Kedua klub memasuki babak baru dengan mencapai fase liga UEFA Conference League 2026–27, menunjukkan perkembangan mereka yang berkelanjutan di pentas Eropa.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Egnatia vs FK Kauno Zalgiris, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Egnatia vs FK Kauno Zalgiris di Conference League dimulai?

Egnatia vs FK Kauno Zalgiris berlangsung di Stadiumi Egnatia, Rrogozhinë, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Bagaimana cara membeli tiket Egnatia vs FK Kauno Zalgiris di Conference League?

Berikut opsi pemesanan dan pembelian tiket yang tersedia untuk laga Conference League antara Egnatia dan FK Kauno Zalgiris:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs web atau kanal media sosial resmi KF Egnatia, selaku tuan rumah, untuk pengumuman langsung mengenai pembukaan loket tiket, lokasi penjualan tiket secara langsung di Albania, atau penjualan daring untuk Arena Egnatia di Rrogozhinë.

Periksa situs web atau kanal media sosial resmi KF Egnatia, selaku tuan rumah, untuk pengumuman langsung mengenai pembukaan loket tiket, lokasi penjualan tiket secara langsung di Albania, atau penjualan daring untuk Arena Egnatia di Rrogozhinë. Informasi tribun tim tamu: Jika Anda mendukung FK Kauno Žalgiris, hubungi langsung bagian tiket atau suporter klub Lituania tersebut. Alokasi tribun tim tamu untuk pertandingan Eropa biasanya dikelola dan didistribusikan melalui kanal resmi klub tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika seluruh tiket dari klub resmi telah terjual habis, tiket reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Conference League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Egnatia vs FK Kauno Zalgiris di Conference League?

Berikut perkiraan harga tiket untuk laga Conference League antara Egnatia dan FK Kauno Zalgiris:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / pembelian langsung di loket: Biasanya berkisar antara €15 hingga €50 .

Biasanya berkisar antara . Kategori VIP dan hospitality: Umumnya mulai sekitar €100 hingga €250+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi penjualan kembali paling terjangkau: Mulai sekitar €54 hingga €91 .

Mulai sekitar . Kursi kategori menengah dan sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar antara €120 hingga €300+ .

Biasanya berkisar antara . Penjualan kembali tiket premium dan VIP: Bisa mencapai €900+.

Egnatia vs FK Kauno Zalgiris di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa Egnatia vs FK Kauno Zalgiris

Egnatia menghadapi laga ini dengan catatan terkini yang beragam: tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang 5-1 atas Vora di Kategoria Superiore, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Universitatea Craiova di Conference League. Dalam lima pertandingan tersebut, Egnatia mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan, menunjukkan kemampuan menyerang sekaligus kelemahan di lini pertahanan. Tiga kemenangan beruntun di liga sebelum kekalahan dari Craiova menunjukkan konsistensi mereka di kompetisi domestik.

FK Kauno Zalgiris kesulitan menemukan performa terbaik dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan itu diraih saat bertandang ke markas Hegelmann di A Lyga dengan skor 4-1, tetapi terjadi di tengah rentetan kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-1 dari FK TransINVEST. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka kebobolan 12 gol dan hanya mencetak enam. Di Conference League saja, Zalgiris kalah dalam ketiga laga Eropa terakhirnya dan kebobolan delapan gol.

Egnatia vs FK Kauno Zalgiris: Rekor pertemuan terakhir

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Egnatia dan FK Kauno Zalgiris yang tercatat dalam data yang tersedia. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua klub.