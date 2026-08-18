Tiket DFL-Supercup 2026 kini sudah dijual untuk laga Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Signal Iduna Park pada Sabtu, 22 Agustus ini, dengan kick-off pukul 20.30 waktu setempat. Secara resmi bernama Franz Beckenbauer Supercup, yang diubah namanya untuk menghormati legenda Jerman yang telah wafat, laga pembuka musim ini mempertemukan Bayern, peraih dua gelar, melawan runner-up Bundesliga Dortmund untuk memperebutkan trofi pertama musim ini, dan disiarkan ke sekitar 200 negara di seluruh dunia.

Ini adalah pertemuan Supercup kesepuluh antara dua raksasa Der Klassiker, dengan Bayern unggul tipis 5-4, serta yang pertama sejak 2021. BVB memulai laga sebagai tim non-unggulan setelah Bayern meraih double ke-14 mereka di liga dan piala, tetapi keuntungan bermain di kandang di depan Yellow Wall mengubah segalanya. GOAL memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket DFL-Supercup pada saat-saat terakhir sebelum Sabtu.

Kapan DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich digelar?

Super Cup - Final 22 Agu 2026 - 14.30 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich?

Sebagai klub tuan rumah, Borussia Dortmund menangani penjualan tiket resmi melalui BVB Ticket Shop dalam tiga fase: pemegang tiket musiman memesan kursi mereka dari 9 hingga 12 Juli, prapenjualan untuk anggota dibuka pada 10 Juli dengan batas empat tiket, dan penjualan umum dimulai pada 14 Juli. Suporter Bayern Munich mengajukan permohonan tiket tandang melalui undian di FC Bayern Ticket Shop yang sudah dibuka sejak Mei, segera setelah venue diumumkan.

Dengan pertandingan kini tinggal hitungan hari, jendela resmi tersebut sudah lama ditutup, sehingga marketplace penjualan kembali terverifikasi menjadi jalur realistis pada menit-menit akhir. StubHub dan platform terlindungi serupa mencantumkan kursi yang tersisa di seluruh stadion hingga hari pertandingan, dengan jaminan pembeli sudah termasuk; hanya saja, perlu dicatat bahwa tiket resale jarang menjamin Anda akan duduk di sektor suporter yang mana, jadi periksa detail listing sebelum membeli. Hindari sepenuhnya penjual tidak resmi di media sosial, karena laga Klassiker merupakan magnet bagi penipuan tiket.

Berapa harga tiket DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern Munich?

Karena Franz Beckenbauer Supercup diselenggarakan langsung oleh German Football League, harga resmi sengaja dijaga tetap rendah agar sepak bola tetap terjangkau. Harga resmi berkisar dari €16,50 hingga €38,50, dengan rincian sebagai berikut:

Berdiri: €16,50, pengalaman tribun legendaris di stadion terbesar di Jerman

Duduk (Kategori Harga 5): €31,90

Duduk (Kategori Harga 4): €38,50

Dengan alokasi resmi sudah habis terjual, harga resale untuk kursi yang tersisa saat ini dimulai dari sekitar €85 hingga €100 dan meningkat untuk sektor duduk di area tengah, tetap tergolong moderat untuk standar laga sebesar ini. Harga cenderung bergerak dalam 48 jam terakhir, kadang turun ketika penjual melepas tiket cadangan, sehingga layak memeriksa ketersediaan terbaru hingga kick-off.

Di mana DFL-Supercup digelar? Semua yang perlu Anda ketahui tentang Signal Iduna Park

Signal Iduna Park, yang secara historis dikenal sebagai Westfalenstadion, adalah stadion terbesar di Jerman dan kandang Borussia Dortmund sejak dibuka pada 1974. Untuk laga BVB, stadion ini menampung 81.365 penonton di sektor duduk dan berdiri, turun menjadi 65.829 untuk pertandingan internasional dengan seluruh kursi duduk. Jantung atmosfernya adalah Südtribüne, tribun selatan berkapasitas 24.454, teras berdiri terbesar dalam sepak bola Eropa dan dijuluki Die Gelbe Wand, Yellow Wall, karena dinding suara dan warna yang dihasilkannya.

Hanya sedikit stadion yang memiliki pedigree sebesar ini: Signal Iduna Park menjadi tuan rumah pertandingan di Piala Dunia FIFA 1974 dan 2006 serta Euro 2024, menggelar final Piala UEFA 2001, dan rutin mengadakan pertandingan tim nasional Jerman. Der Klassiker di bawah sorot lampunya, dengan trofi yang diperebutkan, adalah salah satu pengalaman hari pertandingan terbaik dalam sepak bola Eropa.

Siapa pemenang DFL-Supercup dalam beberapa tahun terakhir?

Bayern Munich mendominasi sejarah terkini kompetisi ini, meski fans Dortmund akan mencatat bahwa terakhir kali mereka mengangkat trofi itu juga terjadi melawan Bayern:

Tahun Pemenang Runner-up Skor 2025 Bayern Munich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 lewat adu penalti 2023 RB Leipzig Bayern Munich 3-0 2022 Bayern Munich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Munich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Munich 2-0 2018 Bayern Munich Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern Munich Borussia Dortmund 5-4 lewat adu penalti 2016 Bayern Munich Borussia Dortmund 2-0

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