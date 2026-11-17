Derby County menjamu Bristol City pada Rabu, 9 Desember 2026, di Pride Park, Derby.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Januari 2026, Derby County meraih kemenangan telak 5-0 atas Bristol City di Ashton Gate. Sebelum kekalahan telak itu, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga ketat di Pride Park pada awal musim 2025–26.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Derby County vs Bristol City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Championship Derby County vs Bristol City dimulai?

Derby County vs Bristol City berlangsung di Pride Park, Derby, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 9 Des 2026 - 14.45 Pride Park

Bagaimana cara membeli tiket Championship Derby County vs Bristol City?

Untuk membeli tiket laga Championship Derby County vs Bristol City, Anda dapat mencoba pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi Derby County dan Bristol City.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Championship mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Derby County vs Bristol City?

Berikut perkiraan harga tiket laga Championship Derby County vs Bristol City:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Umumnya berkisar antara €35 hingga €45 .

Umumnya berkisar antara . Tiket harga khusus dan junior: Biasanya berkisar antara €12 hingga €30.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Tribune sudut dan belakang gawang: Mulai sekitar €91 hingga €104 .

Mulai sekitar . Tribune sisi lapangan dan sisi panjang: Berkisar antara sekitar €105 hingga €132 .

Berkisar antara sekitar . Paket hospitality dan VIP: Mulai sekitar €130.

Derby County vs Bristol City di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Derby County vs Bristol City

Derby County mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga Championship terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 3-1 atas Bolton Wanderers setelah tertinggal pada babak pertama. Sebelumnya, Derby kalah 4-0 dari Norwich City dan 4-1 dari Millwall. Dalam lima laga tersebut, Derby mencetak lima gol dan kebobolan sebelas kali.

Bristol City mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir. Pada laga terbarunya, Bristol City kalah 0-5 dari Norwich City setelah sebelumnya takluk 1-2 dari Wolverhampton Wanderers. Satu-satunya kemenangan Bristol City dalam rangkaian itu diraih di markas Bolton dengan skor 3-2. Dalam lima laga tersebut, Bristol City mencetak tiga gol dan kebobolan sembilan kali.

Derby County vs Bristol City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Januari 2026, ketika Bristol City menjamu Derby di Ashton Gate dan kalah 0-5. Sebelumnya, Derby dan Bristol City bermain imbang 1-1 di Pride Park pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Derby menang tiga kali, Bristol City menang sekali, dan satu laga berakhir imbang.