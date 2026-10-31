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Cara mendapatkan tiket Der Klassiker: Borussia Dortmund vs Bayern Munich, saksikan langsung peraih Ballon d'Or Harry Kane, harga tiket Bundesliga, dan lainnya

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Tickets
Bundesliga
Borussia Dortmund
Bayern Munich
H. Kane
S. Guirassy

Borussia Dortmund selanjutnya akan menghadapi Bayern Munich di Bundesliga pada Maret. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Antusiasme di seluruh Jerman dan Eropa memuncak setiap kali Bayern Munich dan Borussia Dortmund bertemu dalam laga 'Der Klassiker', baik di Allianz Arena maupun Signal Iduna Park, dua stadion terbesar di negara itu.

Ini pertandingan yang tak ingin Anda lewatkan. Pesan tiket hari ini untuk pertemuan berikutnya antara dua raksasa Jerman tersebut.

Pertemuan kedua tim menjadi sangat penting karena mereka termasuk tim Bundesliga tersukses dalam beberapa tahun terakhir, dengan total 16 gelar juara Jerman dari 17 musim terakhir. Pertemuan pertama mereka musim ini di Munich (31 Oktober) menyajikan laga sengit dengan empat gol yang berakhir imbang.

Jika Anda belum pernah mengunjungi Signal Iduna Park yang ikonis di Dortmund, atau sangat ingin kembali ke sana, ini bisa menjadi kesempatan yang tepat. Biar GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket menjelang 'Der Klassiker' berikutnya, termasuk harga, tempat membelinya, dan banyak lagi.

Kapan pertandingan Bundesliga berikutnya antara Borussia Dortmund dan Bayern Munich?

crest
Bundesliga - Pekan 25
Signal Iduna Park

Di mana membeli tiket Der Klassiker?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Borussia Dortmund dijual melalui kanal penjualan tiket klub. Banyaknya anggota klub suporter dan tingginya permintaan tiket musiman membuat jatah tiket untuk umum di situs resmi hampir langsung habis begitu tersedia.

Jika Anda kehabisan tiket dalam penjualan utama, StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Der Klassiker?

Harga tiket resmi yang ditetapkan Borussia Dortmund untuk pertandingan kandang Bundesliga reguler berkisar antara €18,50-€95,00. Harga untuk kategori tempat duduk dikenai tambahan 20% pada laga-laga besar Bundesliga, khususnya melawan Bayern Munich dan Schalke.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim di Bundesliga, yang berlangsung di Allianz Arena, Munich, pada 31 Oktober 2026, berakhir 2-2. Bayern Munich dua kali unggul, tetapi BVB menyamakan kedudukan pada kedua kesempatan tersebut. Fabio Silva mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-89.

Bayern tidak terkalahkan dalam lima pertemuan Der Klassiker terakhir, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Bayern mencetak 11 gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Dortmund mencetak delapan gol.

Head to Head

Borussia DortmundSeriBayern Munich
0
2
3
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
Super Cup
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
8Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5
BVB

BVB - Performa

FCU
S0-0
SAB
M1-2
SGE
M1-0
SVW
M3-2
FCB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCB

FCB - Performa

RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
FCM
M6-1
BVB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
S
M
M
S
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
S
M
S
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
M
K
K
M
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
M
M
K
M
K
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
M
M
S
S
M
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
K
K
M
M
M
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
M
K
M
K
S
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
K
K
M
K
M
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
K
S
K
S
K
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
M
K
K
M
K
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
K
M
M
K
K
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
S
M
S
K
M
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
K
M
M
M
K
14
FC KoelnFC KoelnKOE
7223811-38
S
K
M
K
S
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
K
M
K
S
M
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
K
S
K
K
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
S
S
M
K
K
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
81161122-114
S
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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