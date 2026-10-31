Antusiasme di seluruh Jerman dan Eropa memuncak setiap kali Bayern Munich dan Borussia Dortmund bertemu dalam laga 'Der Klassiker', baik di Allianz Arena maupun Signal Iduna Park, dua stadion terbesar di negara itu.

Ini pertandingan yang tak ingin Anda lewatkan. Pesan tiket hari ini untuk pertemuan berikutnya antara dua raksasa Jerman tersebut.

Pertemuan kedua tim menjadi sangat penting karena mereka termasuk tim Bundesliga tersukses dalam beberapa tahun terakhir, dengan total 16 gelar juara Jerman dari 17 musim terakhir. Pertemuan pertama mereka musim ini di Munich (31 Oktober) menyajikan laga sengit dengan empat gol yang berakhir imbang.

Jika Anda belum pernah mengunjungi Signal Iduna Park yang ikonis di Dortmund, atau sangat ingin kembali ke sana, ini bisa menjadi kesempatan yang tepat. Biar GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket menjelang 'Der Klassiker' berikutnya, termasuk harga, tempat membelinya, dan banyak lagi.

Kapan pertandingan Bundesliga berikutnya antara Borussia Dortmund dan Bayern Munich?

Bundesliga - Pekan 25 6 Mar 2027 - 09.30 Signal Iduna Park

Di mana membeli tiket Der Klassiker?

Tiket resmi untuk pertandingan kandang Borussia Dortmund dijual melalui kanal penjualan tiket klub. Banyaknya anggota klub suporter dan tingginya permintaan tiket musiman membuat jatah tiket untuk umum di situs resmi hampir langsung habis begitu tersedia.

Jika Anda kehabisan tiket dalam penjualan utama, StubHub bisa menjadi pilihan jika tiket yang ditawarkan di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Der Klassiker?

Harga tiket resmi yang ditetapkan Borussia Dortmund untuk pertandingan kandang Bundesliga reguler berkisar antara €18,50-€95,00. Harga untuk kategori tempat duduk dikenai tambahan 20% pada laga-laga besar Bundesliga, khususnya melawan Bayern Munich dan Schalke.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim di Bundesliga, yang berlangsung di Allianz Arena, Munich, pada 31 Oktober 2026, berakhir 2-2. Bayern Munich dua kali unggul, tetapi BVB menyamakan kedudukan pada kedua kesempatan tersebut. Fabio Silva mencetak gol penyeimbang penting pada menit ke-89.

Bayern tidak terkalahkan dalam lima pertemuan Der Klassiker terakhir, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Bayern mencetak 11 gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Dortmund mencetak delapan gol.