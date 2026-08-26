Cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Sevilla: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Deportivo de A Coruna akan menghadapi Sevilla pada Rabu, 16 September 2026 di Abanca-Riazor, La Coruna.

Sevilla memasuki laga ini dengan tujuan melanjutkan dominasi mereka pada awal musim sebagai pemuncak klasemen, sementara Deportivo yang berada di papan tengah berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang. Pertemuan ini menjadi babak lain dalam rivalitas panjang mereka di kasta tertinggi Spanyol saat kedua tim memburu poin penting pada awal kampanye.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Sevilla, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga?

Deportivo de A Coruna vs Sevilla berlangsung di Abanca-Riazor, La Coruna. Periksa daftar siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

LaLiga - Pekan 6 16 Sep 2026 - 13.00 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga?

Untuk membeli tiket Deportivo de La Coruña vs Sevilla, lihat platform resmi utama atau marketplace sekunder terverifikasi berikut:

Platform resmi klub (sumber utama)

Portal tiket resmi RC Deportivo: Jika pertandingan dimainkan di Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), belilah langsung melalui portal tiket situs resmi RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Tiket kandang biasanya mulai dijual untuk publik umum dari beberapa pekan hingga beberapa hari sebelum kick-off setelah anggota klub (socios) mendapat prioritas pertama.

Loket stadion (taquillas): Anda juga bisa membeli sisa kursi masuk umum secara langsung di loket stadion tuan rumah pada hari-hari menjelang pertandingan.

Platform pihak ketiga & agregator (pasar sekunder)

Jika tiket masuk umum resmi habis terjual, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali.

Berapa harga tiket Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga?

Harga tiket untuk Deportivo de La Coruña vs Sevilla bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket harga normal langsung dari klub atau melalui marketplace penjualan kembali pihak ketiga.

Harga standar normal (box office resmi)

Tiket pertandingan resmi untuk masuk umum biasanya dimulai dari tarif standar yang lebih rendah saat dibeli langsung melalui portal tiket resmi klub tuan rumah atau box office stadion:

Kategori / kursi standar: Sekitar €30 hingga €70 untuk tempat duduk umum di belakang gawang atau di tribune atas.

Tribune utama / kursi premium: Umumnya €70 hingga €130+ tergantung kedekatan dengan lapangan dan lokasi yang sentral.

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Jika pertandingan ini memiliki permintaan tinggi atau penjualan umum habis, harga di platform penjualan kembali seperti StubHub mencerminkan permintaan pasar yang dinamis:

Penjualan kembali awal / hemat: Sekitar € 50 hingga €120 .

Harga rata-rata penjualan kembali: Berkisar antara € 120 hingga €270+ tergantung lokasi kursi, markup penjual, dan permintaan.

Paket VIP & hospitality: Biasanya berkisar dari € 200 hingga €450+ per tiket.

Deportivo de A Coruna vs Sevilla di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Sevilla

Lima pertandingan terakhir Deportivo de A Coruna menghasilkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Malaga di LaLiga pada 24 Agustus, setelah hasil imbang 1-1 melawan Elche pada pekan sebelumnya. Satu-satunya kemenangan mereka dalam lima pertandingan itu datang dalam laga persahabatan melawan Genoa, yang mereka menangkan 1-0. Kekalahan 1-0 dari Real Madrid pada pramusim menjadi satu-satunya kekalahan. Deportivo mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua laga kompetitif mereka sama-sama berakhir imbang.

Lima pertandingan terakhir Sevilla menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan. Tim asuhan Luis Garcia mengalahkan Athletic Bilbao 3-1 di kandang lawan di LaLiga pada 22 Agustus, yang menjadi hasil terbaru mereka, dan sebelumnya menang 2-1 di markas Rayo Vallecano pada 15 Agustus. Satu-satunya kekalahan mereka datang dalam laga persahabatan melawan Bayer Leverkusen, yakni kalah 2-1 pada 8 Agustus. Sevilla juga menang tandang di markas FC Utrecht dan NEC Nijmegen selama pramusim. Mereka telah memenangi kedua pertandingan LaLiga yang dimainkan sejauh ini pada kampanye ini.

Deportivo de A Coruna vs Sevilla: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 17 April 2018, ketika Deportivo menjamu Sevilla dan pertandingan berakhir 0-0 di Abanca-Riazor. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Sevilla meraih tiga kemenangan berbanding tanpa kemenangan untuk Deportivo, dengan dua hasil imbang. Kemenangan Sevilla termasuk kemenangan 4-2 dan kemenangan 2-0, keduanya di kandang mereka sendiri, sementara hasil terbaik Deportivo dalam rangkaian itu adalah kekalahan 2-3 di kandang pada November 2016.

Klasemen Deportivo de A Coruna vs Sevilla

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Sevilla berada di puncak pada posisi pertama sementara Deportivo de A Coruna berada di peringkat ke-10.