Deportivo de A Coruna akan menghadapi Real Betis pada Rabu, 20 September 2026 di Abanca-Riazor, La Coruna.

Pertandingan antara Deportivo dan Real Betis memiliki sejarah panjang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di LaLiga, dengan catatan head-to-head terbaru menunjukkan duel yang ketat di antara kedua tim. Laga resmi terakhir antara kedua tim di Riazor berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Real Betis pada 12 Februari 2018.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Real Betis, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo de A Coruna vs Real Betis di LaLiga?

Deportivo de A Coruna vs Real Betis berlangsung di Abanca-Riazor, La Coruna. Cek jadwal siaran lokal Anda untuk waktu kick-off yang telah dikonfirmasi di wilayah Anda.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 12.30 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Real Betis?

Untuk membeli tiket pertandingan Deportivo de La Coruña vs Real Betis pada 20 September 2026 di Abanca-Riazor, berikut opsi utamanya:

Portal Tiket Resmi RC Deportivo: Sumber utama paling aman untuk membeli tiket pertandingan kandang secara langsung dari klub tuan rumah. Tiket biasanya dirilis untuk publik umum beberapa pekan sebelum pertandingan.

Loket Stadion Abanca-Riazor: Pada hari pertandingan atau pada hari-hari menjelang laga, tiket bisa dibeli langsung di loket stadion di La Coruña, tergantung ketersediaan.

Alokasi Tiket Tandang Resmi Real Betis: Jika Anda mendukung tim tamu, tiket resmi untuk sektor pendukung tandang biasanya didistribusikan melalui Real Betis untuk anggota klub terdaftar dan pemegang tiket musiman.

Pasar Sekunder: Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali untuk kehadiran umum dan paket hospitality VIP, meski harganya dapat bervariasi berdasarkan permintaan.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Real Betis?

Harga tiket untuk pertandingan Deportivo de La Coruña vs Real Betis pada 20 September 2026 di Abanca-Riazor bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket utama dengan harga nominal atau opsi pasar sekunder:

Rentang Standar Loket / Utama: Tiket standar untuk publik umum yang dijual langsung oleh Deportivo biasanya berada di kisaran €20 hingga €50 , tergantung sektornya, misalnya tribun atas di belakang gawang atau Tribuna sisi tengah.

Harga Awal Pasar Sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, daftar tiket jual kembali dimulai dari sekitar €45 hingga €50 untuk kursi kategori paling dasar.

Harga Jual Kembali Rata-rata: Sektor tempat duduk kelas menengah dan yang populer umumnya rata-rata berada di kisaran €140 hingga €250 di marketplace tiket agregat.

Paket VIP & Hospitality: Tempat duduk premium dengan akses lounge atau posisi sentral di tingkat bawah bisa berada di kisaran €300 hingga lebih dari €700 tergantung pada

Deportivo de A Coruna vs Real Betis di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Real Betis

Deportivo de A Coruna meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dua laga LaLiga mereka musim ini sama-sama berakhir 1-1, yang terbaru adalah hasil imbang melawan Malaga pada 24 Agustus setelah sebelumnya bermain seri kontra Elche. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga pramusim melawan Genoa, yang mereka menangi 1-0, sementara kekalahan 1-0 dari Real Madrid menjadi satu-satunya hasil negatif. Deportivo mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Real Betis memenangi tiga laga dan kalah sekali dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang juga ada dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Valencia dalam laga LaLiga pada 25 Agustus, setelah kemenangan kandang 1-0 atas Real Sociedad empat hari sebelumnya. Kedua pertandingan kompetitif musim ini berakhir dengan kemenangan. Sebelum musim dimulai, Betis bermain imbang 2-2 melawan AFC Bournemouth dan kalah 1-0 dari Inter dalam laga uji coba, meski mereka juga mengalahkan Arsenal 3-1 di pramusim. Betis mencetak lima gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan itu.

Deportivo de A Coruna vs Real Betis: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 12 Februari 2018, saat Real Betis bertandang ke Abanca-Riazor dan menang 1-0. Sebelumnya, Betis menang 2-1 di kandang pada September 2017, dan kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertemuan LaLiga di markas Deportivo pada Maret 2017. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Real Betis mengoleksi dua kemenangan berbanding satu milik Deportivo, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan kandang Deportivo lainnya, yakni kemenangan 1-0 dalam laga uji coba pramusim pada Agustus 2019.