Deportivo de A Coruna menjamu Osasuna pada Minggu, 1 November 2026 di Abanca-Riazor, La Coruna.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada Desember 2021 di Copa del Rey, ketika Osasuna meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang lawan, Estadio Abanca-Riazor. Sebelum pertemuan di ajang piala itu, kedua tim kerap saling mengalahkan di LaLiga dan Segunda División. Rekor pertemuan mereka dalam beberapa laga terakhir pun berimbang.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Deportivo de A Coruna vs Osasuna dimulai?

Deportivo de A Coruna vs Osasuna dimulai di Abanca-Riazor, La Coruna, pada Minggu, 1 November 2026.

LaLiga - Pekan 11 2 Nov 2026 - 15.00 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Osasuna?

Jika Anda ingin mendapatkan tiket untuk laga LaLiga mendatang antara Deportivo de A Coruña dan Osasuna di Estadio Abanca-Riazor, ada beberapa pilihan:

1. Kanal resmi klub

Anda dapat memeriksa situs web resmi RC Deportivo atau portal tiketnya untuk membeli tiket langsung dari klub, mengetahui jatah tiket anggota, serta mendapatkan informasi terbaru dari loket tiket menjelang tanggal pertandingan.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari kanal resmi telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Osasuna?

Harga tiket laga LaLiga antara Deportivo de A Coruña dan Osasuna bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung dari klub atau melalui platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler & tribun atas (Fondo / Pabellón / Marathón): €30 hingga €70 untuk kursi standar di belakang gawang atau di bagian atas tribun.

Tribun utama & kursi sisi lapangan (Tribuna / Preferencia): €70 hingga €130 lebih, bergantung pada seberapa dekat posisi kursi dengan bagian tengah dan letak barisnya di dekat lapangan.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali berharga terjangkau & kursi tribun atas: €50 hingga €120 sebagai kisaran harga awal di bursa tiket.

Kursi penjualan kembali dengan harga rata-rata: €120 hingga €270 lebih , bergantung pada kenaikan harga yang ditetapkan penjual, permintaan, dan pilihan sektor tribun.

Paket VIP & layanan premium:€200 hingga €450 lebih per tiket untuk pengalaman hari pertandingan premium.

Deportivo de A Coruna vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Osasuna

Deportivo de A Coruna mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga LaLiga terakhirnya. Laga teranyar mereka berakhir imbang 1-1 melawan Real Betis pada 20 September. Sebelumnya, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Getafe. Kemenangan mereka diraih atas Villarreal dengan skor 3-2 di kandang lawan dan Valencia dengan skor 3-1 di kandang sendiri. Dalam rentang tersebut, Deportivo mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali.

Osasuna meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga liga terakhirnya. Hasil teranyar mereka adalah imbang 1-1 di kandang Rayo Vallecano pada 19 September, tetapi mereka kalah 4-0 dari Atletico Madrid dan 2-0 dari Espanyol dalam laga-laga sebelumnya. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rentang itu diraih atas Getafe dengan skor 1-0 pada 31 Agustus. Osasuna mencetak empat gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut.

Deportivo de A Coruna vs Osasuna: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Copa del Rey pada 16 Desember 2021, ketika Osasuna menang 2-1 di Abanca-Riazor. Sebelumnya, Osasuna mengalahkan Deportivo 2-1 di Segunda División pada April 2019, sementara Deportivo memenangi laga dengan status tuan rumah yang terbalik dengan skor 2-0 pada November 2018. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Osasuna dan Deportivo sama-sama meraih dua kemenangan, sedangkan satu laga berakhir imbang.