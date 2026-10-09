Deportivo de A Coruña akan menghadapi Levante pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Abanca-Riazor, La Coruña.

Kedua klub memiliki riwayat persaingan yang kompetitif belakangan ini, setelah saling berhadapan di kasta kedua Spanyol sebelum kembali ke kasta tertinggi sepakbola. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada kampanye Segunda División 2024–25, Levante meraih kemenangan di kedua laga, termasuk kemenangan tandang 2-1 di Riazor.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo de A Coruña vs Levante, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Deportivo de A Coruna vs Levante?

Deportivo de A Coruña vs Levante akan kick-off di Abanca-Riazor, La Coruña, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 9 16 Okt 2026 - 15.00 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Levante?

Untuk membeli tiket pertandingan Deportivo de A Coruña vs Levante di Estadio Abanca-Riazor, ikuti opsi resmi dan terverifikasi berikut ini:

Portal tiket resmi RC Deportivo : Kunjungi langsung platform tiket resmi RC Deportivo (ticketing.rcdeportivo.es). Kursi umumnya mulai tersedia untuk non-anggota klub mendekati tanggal pertandingan setelah pemegang tiket musiman mengklaim atau melepas kursi mereka. Loket Estadio Abanca-Riazor : Anda bisa membeli tiket secara langsung di loket stadion di A Coruña menjelang hari pertandingan, tergantung ketersediaan kursi. Platform tiket sekunder : Jika portal resmi terjual habis, tiket masuk umum dan kursi VIP bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Levante?

Harga tiket untuk pertandingan Deportivo de A Coruña vs Levante di Estadio Abanca-Riazor bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket utama dengan harga resmi atau opsi jual kembali:

Kisaran standar loket / tiket utama : Tiket publik umum dengan harga resmi yang dijual langsung oleh RC Deportivo biasanya berada di kisaran €20 hingga €50 tergantung sektornya (misalnya tribun atas belakang gawang vs kursi Tribuna sisi tengah lapangan). Paket VIP & hospitality : Opsi tempat duduk premium dengan akses lounge atau posisi sentral di tingkat bawah berkisar dari €300 hingga lebih dari €600 . Harga awal pasar sekunder : Tiket jual kembali di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya dimulai dari sekitar €40 hingga €85 untuk kursi entry-level. Sektor tempat duduk kelas menengah dan tribun samping rata-rata berada di kisaran €120 hingga €220 .

Deportivo de A Coruna vs Levante LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Levante

Deportivo de A Coruña mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 0-1 dari Sevilla pada 16 September, yang mengakhiri rangkaian sebelumnya tanpa kekalahan. Sebelumnya dalam periode itu, mereka menang 3-2 atas Villarreal di kandang lawan dan mengalahkan Valencia 3-1 di Abanca-Riazor. Dalam lima laga tersebut, Deportivo mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol.

Levante meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan liga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 2-4 dari Barcelona pada 13 September, dan mereka juga kalah 3-0 dari Espanyol sebelumnya dalam periode tersebut. Hasil terbaik mereka adalah kemenangan kandang 5-2 atas Real Betis pada 29 Agustus. Levante mencetak tujuh gol dan kebobolan sebelas gol dalam lima pertandingan itu.

Deportivo de A Coruna vs Levante: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Januari 2026, ketika Levante menang 1-2 di Abanca-Riazor dalam Segunda Division. Sebelumnya, Levante juga memenangi pertandingan kebalikannya pada Oktober 2024 dengan mengalahkan Deportivo 2-1 di kandang. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Levante menang dua kali, Deportivo menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, yaitu hasil 2-2 di Abanca-Riazor pada Januari 2018 di LaLiga.