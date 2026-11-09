Deportivo de A Coruna menjamu Barcelona pada Minggu, 29 November 2026, di Abanca-Riazor, La Coruna.

Salah satu pertemuan paling menonjol dalam sejarah modern kedua tim terjadi pada April 2018 di Abanca-Riazor, ketika Barcelona meraih kemenangan 4-2 berkat hat-trick Lionel Messi. Jika menilik lebih jauh ke belakang, hasil seperti kemenangan 8-0 Barcelona pada April 2016 menunjukkan besarnya keunggulan yang secara historis dimiliki klub asal Catalunya itu dalam pertemuan ini.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Deportivo de A Coruna vs Barcelona dimulai?

Deportivo de A Coruna vs Barcelona berlangsung di Abanca-Riazor, La Coruna, pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 10.15 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Deportivo de A Coruna vs Barcelona?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Deportivo de A Coruña dan Barcelona di Abanca-Riazor, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs resmi Deportivo de A Coruña dan Barcelona untuk penjualan tiket langsung, jatah tiket anggota, serta ketersediaan di loket tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan langsung telah habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Deportivo de A Coruna vs Barcelona?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Deportivo de A Coruna vs Barcelona mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar / tribun belakang gawang: Biasanya berkisar sekitar €39 hingga €70 .

Biasanya berkisar sekitar . Tribun samping dan tengah (Kategori 1 / Samping): Umumnya dihargai antara €100 dan €150 .

Umumnya dihargai antara . VIP dan layanan premium: Umumnya dihargai antara €250 dan €400+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi belakang gawang dan tribun atas (Fondo / Pabellón): Mulai sekitar €450 hingga €550 .

Mulai sekitar . Tribun samping dan Preferencia (Kategori 1 / Tribun samping): Umumnya berkisar dari €550 hingga €950 .

Umumnya berkisar dari . Boks VIP dan paket khusus: Berkisar dari €1.400 hingga lebih dari €6.000.

LaLiga Deportivo de A Coruna vs Barcelona: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Barcelona

Deportivo tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Atletico Madrid di LaLiga. Deportivo juga kalah 3-2 dari Real Sociedad dan 1-3 dari FC Porto dalam pertandingan persahabatan. Dalam lima laga tersebut, Deportivo mencetak lima gol dan kebobolan enam. Hasil imbang 1-1 melawan Levante dan 1-1 melawan Real Betis menjadi satu-satunya laga yang menghasilkan poin bagi mereka.

Barcelona memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, tetapi kalah dalam dua laga terbaru. Hasil terakhirnya adalah kekalahan 1-2 dari Real Madrid di LaLiga, setelah sebelumnya takluk 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Sebelum dua kekalahan itu, Barcelona meraih kemenangan meyakinkan atas Real Betis dengan skor 5-2 di laga tandang, Galatasaray 4-1 di kompetisi Eropa, dan Getafe 3-0 di liga. Barcelona mencetak 14 gol dalam tiga kemenangan tersebut.

Deportivo de A Coruna vs Barcelona: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub belum bertemu di LaLiga sejak April 2018, ketika Barcelona menang 4-2 di Abanca-Riazor. Dari lima pertemuan terakhir dalam data tersebut, Barcelona menang empat kali, sedangkan Deportivo sekali. Satu-satunya kemenangan klub asal Galicia itu diraih dengan skor 2-1 di kandang pada Maret 2017. Barcelona mencetak 17 gol dalam lima laga tersebut, termasuk dalam kemenangan 8-0 pada April 2016.