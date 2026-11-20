Deportivo de A Coruna menjamu Athletic Bilbao pada Minggu, 13 Desember 2026, di Abanca-Riazor, La Coruna.

Deportivo de La Coruña dan Athletic Bilbao memiliki sejarah panjang dalam sepakbola Spanyol. Keduanya telah berkali-kali bertemu dalam laga kompetitif di kasta tertinggi sejak La Liga berdiri. Athletic Bilbao secara historis terus menjadi kekuatan yang bertahan di La Liga dengan filosofi unik yang hanya menggunakan pemain dari wilayah Basque, sementara Deportivo menghabiskan bertahun-tahun untuk berjuang kembali dari divisi-divisi bawah sepakbola Spanyol.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao dimulai?

Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao digelar di Abanca-Riazor, La Coruna, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Abanca-Riazor

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Deportivo de La Coruña: Untuk pertandingan di Riazor, Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Deportivo. Tiket biasanya lebih dulu dijual kepada anggota, kemudian dibuka untuk masyarakat umum sepekan atau beberapa hari sebelum pertandingan.

Untuk pertandingan di Riazor, Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi Deportivo. Tiket biasanya lebih dulu dijual kepada anggota, kemudian dibuka untuk masyarakat umum sepekan atau beberapa hari sebelum pertandingan. Situs resmi Athletic Club: Untuk pertandingan di San Mamés, tiket dapat dibeli melalui situs resmi Athletic Bilbao. Athletic menerapkan sistem keanggotaan yang ketat (Socios), tetapi sisa kursi untuk nonanggota pada laga La Liga secara rutin dijual kepada masyarakat umum secara daring.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tribune belakang gawang / tingkat atas (Fondo / Pabellón): Umumnya berkisar antara €35 hingga €60 .

Umumnya berkisar antara . Tribune samping (Kategori 1 / Tribuna): Biasanya dihargai antara €90 hingga €150 .

Biasanya dihargai antara . Tribune VIP dan fasilitas hospitality: Biasanya berkisar antara €250 hingga €400+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / tingkat atas: Biasanya mulai dari sekitar €100 hingga €140 .

Biasanya mulai dari sekitar . Tiket jual kembali sisi panjang lapangan / tingkat bawah: Kerap dibanderol antara €250 dan €350+ .

Kerap dibanderol antara . Paket jual kembali VIP dan premium: Sering kali berkisar antara €350 hingga €500+.

Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao

Deportivo de A Coruna mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir imbang 0-0 melawan Espanyol di LaLiga, sementara kemenangan 2-1 atas Osasuna sebelumnya menjadi hasil terbaik mereka dalam periode itu. Mereka juga meraih kemenangan atas Auriense di Copa del Rey dan bermain imbang 1-1 dengan Levante. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat Atletico Madrid menang 1-0.

Athletic Bilbao mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah imbang 1-1 melawan Osasuna, setelah sebelumnya menang 2-1 atas Real Sociedad di LaLiga. Penampilan paling menonjol dalam periode itu adalah kemenangan 4-0 atas Getafe. Mereka juga menang 6-1 atas AE Prat di Copa del Rey. Satu-satunya kekalahan mereka datang dari Levante, yang mengalahkan mereka 3-1.

Deportivo de A Coruna vs Athletic Bilbao: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pada November 2018, yang berakhir 2-2. Sebelum itu, pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung di LaLiga pada April 2018, ketika Deportivo menang 3-2 di kandang Athletic Bilbao, San Mames. Dalam lima pertemuan terakhir, Deportivo dan Athletic masing-masing meraih dua kemenangan, dengan satu laga berakhir imbang. Kedua tim belum pernah bertemu lagi dalam pertandingan liga sejak laga pada April 2018 tersebut.