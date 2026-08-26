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LaLiga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoValencia
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Cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Valencia: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Deportivo Alaves
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LaLiga

Deportivo Alaves menghadapi Valencia di LaLiga. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Deportivo Alaves akan menghadapi Valencia pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Pertandingan ini menghidupkan kembali rivalitas kompetitif di kasta tertinggi, dengan kedua klub sama-sama memburu poin penting di awal musim. Pada pertemuan sebelumnya pada Maret 2026, Valencia meraih kemenangan kandang tipis 3-2 di Mestalla. Alavés akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang untuk membalas kekalahan dari Valencia.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Valencia, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga?

Deportivo Alaves vs Valencia akan berlangsung di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio Mendizorroza

Bagaimana cara membeli tiket Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Deportivo Alavés vs Valencia melalui beberapa sumber utama:

Kanal resmi klub

  • Situs Resmi Deportivo Alavés: Klub tuan rumah menjual tiket langsung kepada publik umum melalui portal tiket online resmi mereka (deportivoalaves.com).
  • Loket Tiket Stadion Mendizorrotza: Tiket dapat dibeli langsung di loket stadion di Vitoria-Gasteiz, tergantung ketersediaan pada hari pertandingan atau pada hari-hari menjelang laga.
  • Toko Resmi (Baskonia Alavés Store): Tiket masuk umum sering tersedia di toko ritel resmi klub yang berlokasi di pusat kota Vitoria-Gasteiz.

Platform tiket sekunder & jual kembali

  • Mitra Ticketing Utama & Agregator: Marketplace sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali dari penjual, meski harganya sering lebih tinggi daripada harga resmi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga?

Harga tiket untuk laga LaLiga Deportivo Alavés vs Valencia di Stadion Mendizorrotza bervariasi tergantung lokasi kursi dan apakah Anda membeli melalui kanal resmi atau sekunder:

Harga resmi (kanal klub)

  • Di belakang gawang (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): €30 - €50
  • Tribun samping (Tribuna Preferencia): €35 - €55
  • Tribun utama (Tribuna Principal / Central Premium): €50 - €75

Platform sekunder & jual kembali

Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini mulai dari sekitar:

  • Harga awal tiket umum: ~€60 - €70
  • Rata-rata harga jual kembali: ~€140 - €210 (tergantung kategori dan permintaan)

Deportivo Alaves vs Valencia di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo Alaves vs Valencia

Deportivo Alaves meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya laga kompetitif dalam rangkaian itu berakhir imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano pada 20 Agustus. Hasil terbaik mereka adalah kemenangan 3-0 atas Getafe di LaLiga pada 15 Agustus, yang datang setelah kemenangan uji coba 3-0 atas Castellon. Alaves mencetak delapan gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut, serta mencatatkan dua clean sheet.

Catatan terbaru Valencia adalah satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Real Betis pada 25 Agustus, setelah hasil imbang 0-0 melawan Celta Vigo tiga hari sebelumnya. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu datang dalam laga uji coba pramusim melawan Hercules dengan skor 2-0. Valencia gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan terakhir mereka.

ALA

ALA - Performa

GET
M3-0
RAY
S1-1
VIL
M1-0
OSA
M5-2
SAN
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
VAL

VAL - Performa

CEL
S0-0
BET
K0-1
COR
K3-1
BAR
K0-5
SEV
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
1/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Deportivo Alaves vs Valencia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 8 Maret 2026, ketika Valencia menang 3-2 di kandang melawan Alaves. Sebelum itu, kedua klub bermain imbang 0-0 di Mendizorroza pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Alaves membukukan dua kemenangan berbanding satu milik Valencia, dengan dua laga lainnya berakhir imbang, dan Alaves memiliki catatan yang lebih baik saat bermain di kandang dalam pertandingan ini.

Head to Head

Deportivo AlavesSeriValencia
2
2
1
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FT
Club Friendlies
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
6Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Deportivo Alaves vs Valencia

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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