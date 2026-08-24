Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoOsasuna
Book Deportivo Alaves vs Osasuna Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Osasuna: Harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Deportivo Alaves
Osasuna
LaLiga

Deportivo Alaves menghadapi Osasuna di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Deportivo Alaves akan menghadapi Osasuna pada Minggu, 6 September 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Kedua rival regional itu akan berupaya mengamankan poin penting pada awal musim dalam rangka Matchday 4 kampanye 2026–27. Pada pertemuan liga sebelumnya pada April 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga kompetitif di venue yang sama.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket laga Deportivo Alaves vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo Alaves vs Osasuna di LaLiga?

Deportivo Alaves vs Osasuna akan kick-off di Estadio Mendizorroza, Vitoria, dengan pertandingan ini dijadwalkan sebagai bagian dari matchday LaLiga saat ini.

crest
LaLiga - Pekan 4
Estadio Mendizorroza

Cara membeli tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Osasuna

Untuk membeli tiket pertandingan Deportivo Alavés vs. CA Osasuna di Estadio Mendizorrotza pada 6 September 2026, ikuti opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Situs web: Beli langsung melalui Situs Resmi Deportivo Alavés.
  • Penjualan umum: Tiket untuk penjualan umum tersedia langsung melalui portal tiket klub.
  • Loket: Anda juga bisa mengunjungi loket tiket (taquillas) di Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz sebelum hari pertandingan, selama kursi masih tersedia.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket habis terjual di situs resmi, Anda bisa membandingkan dan membeli tiket melalui platform resale terverifikasi seperti listing penggemar StubHubdengan jaminan perlindungan pembeli.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Osasuna?

Harga tiket untuk pertandingan Deportivo Alavés vs. CA Osasuna pada 6 September 2026 di Estadio Mendizorrotza terbagi sebagai berikut:

Loket resmi & penjualan umum

  • Kursi standar: Biasanya berkisar dari £25 hingga £75 (€30–€85), tergantung lokasi tribun (misalnya kursi di tribun belakang gawang seperti Cervantes dibanding kursi tribun samping tengah seperti Tribuna Principal).

Pertukaran tiket sekunder & opsi resale

  • Harga awal / level masuk: Sekitar £45 (~US$58) untuk kursi tingkat atas atau tribun belakang gawang.
  • Harga rata-rata resale: Sekitar £180 (~US$238) di semua kategori standar.
  • Tribun samping & tingkat bawah: Harga berkisar dari £120 hingga £230 untuk pemandangan sentral utama (Tribuna Preferente / Principal).  
  • Opsi hospitality / VIP: Berkisar dari £140 hingga £450+ tergantung fasilitas lounge dan jamuan makan yang termasuk di dalamnya.  

Deportivo Alaves vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo Alaves vs Osasuna

Deportivo Alaves memenangi empat dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano di LaLiga, dan sebelumnya mereka mengalahkan Getafe 3-0 pada akhir pekan pembuka musim. Alaves juga mencatat kemenangan beruntun 3-0 dan 1-1 di pramusim. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Osasuna memenangi dua dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al-Ain dalam laga persahabatan, dan mereka juga kalah 2-1 dari SSC Napoli. Tiga kemenangan mereka diraih saat menghadapi Norwich City, Ipswich Town, dan Racing Santander. Osasuna mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

ALA

ALA - Performa

CAS
M3-0
SAN
M1-1
GET
M3-0
RAY
S1-1
VIL
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
OSA

OSA - Performa

NAP
K2-1
ALA
K0-2
LEV
S0-0
CEL
M1-2
GET
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Deportivo Alaves vs Osasuna: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 5 April 2026, ketika kedua klub bermain imbang 2-2 di Estadio Mendizorroza. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Osasuna memiliki rekor yang lebih kuat, dengan kemenangan kandang 3-0 mereka pada Desember 2025 menjadi hasil paling meyakinkan. Lima pertemuan tersebut menghasilkan campuran hasil imbang dan kemenangan tipis, dengan kedua tim rutin mencetak gol.

Head to Head

Deportivo AlavesSeriOsasuna
1
3
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FT
Club Friendlies
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Deportivo Alaves vs Osasuna

Di LaLiga, Deportivo Alaves saat ini berada di posisi pertama klasemen, sementara Osasuna menempati peringkat ke-13.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google