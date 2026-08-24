Deportivo Alaves akan menghadapi Osasuna pada Minggu, 6 September 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Kedua rival regional itu akan berupaya mengamankan poin penting pada awal musim dalam rangka Matchday 4 kampanye 2026–27. Pada pertemuan liga sebelumnya pada April 2026, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga kompetitif di venue yang sama.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket laga Deportivo Alaves vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Deportivo Alaves vs Osasuna di LaLiga?

Deportivo Alaves vs Osasuna akan kick-off di Estadio Mendizorroza, Vitoria, dengan pertandingan ini dijadwalkan sebagai bagian dari matchday LaLiga saat ini.

LaLiga - Pekan 4 6 Sep 2026 - 12.30 Estadio Mendizorroza

Cara membeli tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Osasuna

Untuk membeli tiket pertandingan Deportivo Alavés vs. CA Osasuna di Estadio Mendizorrotza pada 6 September 2026, ikuti opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs web: Beli langsung melalui Situs Resmi Deportivo Alavés.

Penjualan umum: Tiket untuk penjualan umum tersedia langsung melalui portal tiket klub.

Loket: Anda juga bisa mengunjungi loket tiket ( taquillas ) di Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz sebelum hari pertandingan, selama kursi masih tersedia.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket habis terjual di situs resmi, Anda bisa membandingkan dan membeli tiket melalui platform resale terverifikasi seperti listing penggemar StubHubdengan jaminan perlindungan pembeli.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Osasuna?

Harga tiket untuk pertandingan Deportivo Alavés vs. CA Osasuna pada 6 September 2026 di Estadio Mendizorrotza terbagi sebagai berikut:

Loket resmi & penjualan umum

Kursi standar: Biasanya berkisar dari £25 hingga £75 (€30–€85), tergantung lokasi tribun (misalnya kursi di tribun belakang gawang seperti Cervantes dibanding kursi tribun samping tengah seperti Tribuna Principal ).

Pertukaran tiket sekunder & opsi resale

Harga awal / level masuk: Sekitar £45 (~US$58) untuk kursi tingkat atas atau tribun belakang gawang.

Harga rata-rata resale: Sekitar £180 (~US$238) di semua kategori standar.

Tribun samping & tingkat bawah: Harga berkisar dari £120 hingga £230 untuk pemandangan sentral utama ( Tribuna Preferente / Principal ).

Opsi hospitality / VIP: Berkisar dari £140 hingga £450+ tergantung fasilitas lounge dan jamuan makan yang termasuk di dalamnya.

Deportivo Alaves vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo Alaves vs Osasuna

Deportivo Alaves memenangi empat dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano di LaLiga, dan sebelumnya mereka mengalahkan Getafe 3-0 pada akhir pekan pembuka musim. Alaves juga mencatat kemenangan beruntun 3-0 dan 1-1 di pramusim. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Osasuna memenangi dua dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al-Ain dalam laga persahabatan, dan mereka juga kalah 2-1 dari SSC Napoli. Tiga kemenangan mereka diraih saat menghadapi Norwich City, Ipswich Town, dan Racing Santander. Osasuna mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Deportivo Alaves vs Osasuna: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 5 April 2026, ketika kedua klub bermain imbang 2-2 di Estadio Mendizorroza. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Osasuna memiliki rekor yang lebih kuat, dengan kemenangan kandang 3-0 mereka pada Desember 2025 menjadi hasil paling meyakinkan. Lima pertemuan tersebut menghasilkan campuran hasil imbang dan kemenangan tipis, dengan kedua tim rutin mencetak gol.

Klasemen Deportivo Alaves vs Osasuna

Di LaLiga, Deportivo Alaves saat ini berada di posisi pertama klasemen, sementara Osasuna menempati peringkat ke-13.