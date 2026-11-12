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LaLiga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoEspanyol
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Cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Espanyol: Harga tiket LaLiga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Deportivo Alaves
Espanyol
LaLiga

Deportivo Alaves menghadapi Espanyol di La Liga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Deportivo Alaves menjamu Espanyol pada Minggu, 6 Desember 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Pertemuan kedua tim belakangan ini biasanya berlangsung ketat. Pada pertemuan terakhir mereka pada Januari 2026, Alavés menang tipis 2-1 di kandang Espanyol. Alaves juga meraih kemenangan 2-1 di Estadio Mendizorroza pada November 2025, sehingga memenangi dua pertemuan beruntun di liga.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Deportivo Alaves vs Espanyol di LaLiga dimulai?

Deportivo Alaves vs Espanyol dimulai di Estadio Mendizorroza, Vitoria, pada Minggu, 6 Desember 2026.

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LaLiga - Pekan 15
Estadio Mendizorroza

Bagaimana cara membeli tiket Deportivo Alaves vs Espanyol di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Deportivo Alaves vs Espanyol mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs web dan loket tiket resmi Deportivo Alavés untuk tempat duduk di sektor tuan rumah di Estadio Mendizorroza, atau melalui kanal resmi Espanyol jika mencari tiket untuk sektor pendukung tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama sudah habis.

Berapa harga tiket Deportivo Alaves vs Espanyol di LaLiga?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Deportivo Alaves vs Espanyol mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar: Biasanya mulai sekitar €30 hingga €45.
  • Tempat duduk premium: Mulai dari €90 hingga €150 atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tempat duduk standar: Umumnya mulai sekitar €30 hingga €35.
  • Tempat duduk dengan permintaan tinggi: Harganya sangat bervariasi, antara €140 dan €180 atau lebih.

Deportivo Alaves vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo Alaves vs Espanyol

Alaves hanya meraih dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhirnya di LaLiga dan kalah dalam tiga laga lainnya. Laga terakhir mereka berakhir 0-0 melawan Sevilla, setelah sebelumnya kalah 6-1 dari Barcelona. Sebelum itu, mereka kalah 1-2 dari Atletico Madrid dan 2-1 dari Celta Vigo, sementara hasil imbang 1-1 melawan Malaga menjadi satu-satunya pertandingan lain yang menghasilkan poin. Dalam lima laga tersebut, Alaves mencetak empat gol dan kebobolan sebelas kali.

Espanyol mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 4-3 dari Sestao di Copa del Rey, sementara di LaLiga mereka menang 1-0 di kandang Villarreal dan bermain imbang 1-1 dengan Malaga. Dalam periode itu, mereka juga kalah dari Racing Santander dan Atletico Madrid, dengan total tujuh gol dicetak dan delapan gol kebobolan dalam lima laga.

ALA

ALA - Performa

CEL
K2-1
MAL
S1-1
BAR
K6-1
SEV
S0-0
ANF
M1-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ESP

ESP - Performa

ATM
K0-1
SAN
K2-1
SES
K4-3
VIL
M0-1
COR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Deportivo Alaves vs Espanyol: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2026, ketika Deportivo Alaves menang 2-1 di kandang Espanyol dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Alaves meraih kemenangan kandang 2-1 pada November 2025, sedangkan Espanyol meraih tiga poin lewat kemenangan 1-0 di Mendizorroza pada Februari 2025. Dalam lima pertemuan terakhir mereka di LaLiga, Alaves unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Espanyol.

Head to Head

Deportivo AlavesSeriEspanyol
3
0
2
LaLiga
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Espanyol
ESP
1
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Deportivo Alaves
ALA
2
FT
LaLiga
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Deportivo Alaves
ALA
2
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Espanyol
ESP
1
FT
LaLiga
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Deportivo Alaves
ALA
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FT
8Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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