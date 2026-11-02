Deportivo Alaves menjamu Deportivo de A Coruna pada Minggu, 22 November 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada Januari 2021 di Copa del Rey, ketika Alavés meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan. Dalam pertemuan mereka sebelumnya di LaLiga antara 2016 dan 2018, kedua tim kerap bergantian meraih kemenangan tipis di kandang, selain mencatat satu hasil imbang tanpa gol.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna di LaLiga dimulai?

Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna berlangsung di Estadio Mendizorroza, Vitoria, pada Minggu, 22 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 08.00 Estadio Mendizorroza

Bagaimana cara membeli tiket Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga antara Deportivo Alavés dan Deportivo de A Coruña di Estadio Mendizorroza, suporter biasanya memiliki beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket resmi dengan harga nominal adalah melalui situs resmi kedua klub (Deportivo Alavés dan Deportivo de La Coruña). Tiket biasanya dijual terlebih dahulu kepada anggota klub sebelum tersedia bagi masyarakat umum menjelang hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna di LaLiga?

Harga tiket resmi klub dan di pasar sekunder untuk pertandingan LaLiga antara Deportivo Alavés dan Deportivo de A Coruña secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: Biasanya berkisar antara €25 hingga €70 , tergantung tribune dan blok yang dipilih di Estadio Mendizorroza.

Biasanya berkisar antara , tergantung tribune dan blok yang dipilih di Estadio Mendizorroza. Alokasi untuk anggota / pemegang tiket terusan: Anggota klub mendapat akses pemesanan lebih awal dan potongan harga. Tiket kategori standar yang tersedia biasanya berada di kisaran harga lebih rendah, sekitar €20 hingga €45 .

Anggota klub mendapat akses pemesanan lebih awal dan potongan harga. Tiket kategori standar yang tersedia biasanya berada di kisaran harga lebih rendah, sekitar . Paket VIP & layanan premium: Paket layanan premium klub atau pilihan kursi VIP umumnya mulai dari sekitar €120 hingga €250+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar / tribune atas: Mulai dari sekitar €46 hingga €118 , tergantung permintaan secara umum dan ketersediaan di tiap sektor.

Mulai dari sekitar , tergantung permintaan secara umum dan ketersediaan di tiap sektor. Tribune bawah & kursi premium di sisi lapangan: Kursi dengan posisi lebih baik di sisi lapangan atau di tribune bawah kerap dibanderol €150 hingga €300+ per tiket.

Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna

Alaves hanya meraih satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga dan kalah dalam empat laga lainnya. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Celta Vigo, sementara mereka juga takluk 1-2 dari Atletico Madrid. Satu-satunya poin dalam periode itu didapat dari hasil imbang tanpa gol melawan Athletic Bilbao. Dalam lima pertandingan tersebut, Alaves mencetak empat gol dan kebobolan tujuh kali.

Deportivo de A Coruna mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga teranyar mereka di LaLiga berakhir 1-1 melawan Levante. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Real Betis, meski kekalahan dari Real Sociedad (3-2) dan Sevilla (0-1) menunjukkan hasil mereka belum konsisten.

Deportivo Alaves vs Deportivo de A Coruna: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi dalam laga Copa del Rey pada Januari 2021, ketika Deportivo Alaves menang 1-0 di kandang Deportivo de A Coruna. Sebelumnya, kedua tim bertemu tiga kali di LaLiga antara 2017 dan 2018. Dalam rangkaian laga tersebut, masing-masing tim meraih satu kemenangan kandang dan satu kemenangan tandang. Laga Copa del Rey pada Januari 2017 berakhir 1-1 di Mendizorroza.