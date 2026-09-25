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LaLiga
team-logoDeportivo Alaves
Estadio Mendizorroza
team-logoAtletico Madrid
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Cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Atletico Madrid: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Deportivo Alaves
Atletico Madrid
LaLiga

Deportivo Alaves menghadapi Atletico Madrid di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Deportivo Alaves akan menghadapi Atletico Madrid pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Pertandingan antara kedua tim ini biasanya berlangsung ketat dan defensif, dengan 13 dari 20 pertemuan liga mereka sepanjang sejarah menghasilkan total gol di bawah 2,5. Namun, Deportivo Alavés mampu memutus dominasi itu di Estadio Mendizorroza, terutama saat meraih kemenangan 2-0 yang berkesan atas Atlético pada April 2024.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Atletico Madrid, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Deportivo Alaves vs Atletico Madrid?

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid dimulai pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

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LaLiga - Pekan 8
Estadio Mendizorroza

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Atletico Madrid?

Untuk membeli tiket Deportivo Alavés vs Atlético Madrid di LaLiga, ikuti metode utama berikut:

  • Situs resmi Deportivo Alavés: Beli langsung melalui portal tiket resmi Deportivo Alavés, yang menjamin kursi terverifikasi dengan harga nominal resmi.
  • Loket tiket Estadio Mendizorroza: Beli tiket secara langsung di loket stadion di Vitoria-Gasteiz sebelum hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Portal tandang resmi Atlético Madrid: Jika Anda ingin duduk di sektor suporter tim tamu, tiket didistribusikan langsung kepada anggota terdaftar melalui saluran resmi klub Atlético Madrid.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Atletico Madrid?

Harga tiket untuk Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid di Stadion Mendizorrotza bervariasi tergantung tempat pembelian dan kategori kursi:

Harga tiket nominal resmi (kanal resmi)

  • Kursi kategori standar: Tiket resmi dengan harga nominal yang dijual langsung melalui Deportivo Alavés biasanya mulai dari €30 hingga €45 untuk tempat duduk di tribun belakang gawang (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).
  • Tribun tengah & sentral: Tempat duduk sisi tribun yang lebih dipilih (Preferente atau Tribuna) biasanya berkisar antara €50 hingga €90.
  • Kursi sektor tandang: Tiket resmi di sektor tim tamu yang didistribusikan Atlético Madrid kepada anggotanya umumnya berharga sekitar €30 hingga €40 sesuai regulasi standar LaLiga untuk suporter tamu.

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo Alaves vs Atletico Madrid

Deportivo Alaves datang dengan performa kuat, mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-2 atas Osasuna di LaLiga, dan mereka juga sebelumnya mengalahkan Villarreal 1-0 serta Getafe 3-0 pada musim ini. Dalam lima laga tersebut, Alaves mencetak 11 gol dan kebobolan empat kali, dengan satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano.

Lima pertandingan terakhir Atletico Madrid menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 di markas Athletic Bilbao di LaLiga, setelah sebelumnya menang 3-1 di kandang Sevilla dan imbang 2-2 melawan Villarreal. Atletico mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, dengan hasil mereka menunjukkan kualitas serangan sekaligus inkonsistensi dalam bertahan.

ALA

ALA - Performa

VIL
M1-0
OSA
M5-2
SAN
K2-1
VAL
K0-1
ATH
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ATM

ATM - Performa

ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
M0-3
OSA
M4-0
RMA
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 18 Januari 2026, ketika Atletico Madrid menang 1-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Mendizorroza pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di LaLiga, Atletico menang dua kali, Alaves menang satu kali, dan dua pertandingan berakhir imbang, dengan total gabungan sembilan gol tercipta dalam laga-laga tersebut.

Head to Head

Deportivo AlavesSeriAtletico Madrid
1
2
2
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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