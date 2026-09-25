Cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Atletico Madrid: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Deportivo Alaves akan menghadapi Atletico Madrid pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

Pertandingan antara kedua tim ini biasanya berlangsung ketat dan defensif, dengan 13 dari 20 pertemuan liga mereka sepanjang sejarah menghasilkan total gol di bawah 2,5. Namun, Deportivo Alavés mampu memutus dominasi itu di Estadio Mendizorroza, terutama saat meraih kemenangan 2-0 yang berkesan atas Atlético pada April 2024.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Deportivo Alaves vs Atletico Madrid, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Deportivo Alaves vs Atletico Madrid?

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid dimulai pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Mendizorroza, Vitoria.

LaLiga - Pekan 8 10 Okt 2026 - 10.15 Estadio Mendizorroza

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Atletico Madrid?

Untuk membeli tiket Deportivo Alavés vs Atlético Madrid di LaLiga, ikuti metode utama berikut:

Situs resmi Deportivo Alavés: Beli langsung melalui portal tiket resmi Deportivo Alavés, yang menjamin kursi terverifikasi dengan harga nominal resmi.

Loket tiket Estadio Mendizorroza: Beli tiket secara langsung di loket stadion di Vitoria-Gasteiz sebelum hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Portal tandang resmi Atlético Madrid: Jika Anda ingin duduk di sektor suporter tim tamu, tiket didistribusikan langsung kepada anggota terdaftar melalui saluran resmi klub Atlético Madrid.

Berapa harga tiket LaLiga Deportivo Alaves vs Atletico Madrid?

Harga tiket untuk Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid di Stadion Mendizorrotza bervariasi tergantung tempat pembelian dan kategori kursi:

Harga tiket nominal resmi (kanal resmi)

Kursi kategori standar: Tiket resmi dengan harga nominal yang dijual langsung melalui Deportivo Alavés biasanya mulai dari €30 hingga €45 untuk tempat duduk di tribun belakang gawang (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).

Tribun tengah & sentral: Tempat duduk sisi tribun yang lebih dipilih (Preferente atau Tribuna) biasanya berkisar antara €50 hingga €90 .

Kursi sektor tandang: Tiket resmi di sektor tim tamu yang didistribusikan Atlético Madrid kepada anggotanya umumnya berharga sekitar €30 hingga €40 sesuai regulasi standar LaLiga untuk suporter tamu.

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Deportivo Alaves vs Atletico Madrid

Deportivo Alaves datang dengan performa kuat, mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-2 atas Osasuna di LaLiga, dan mereka juga sebelumnya mengalahkan Villarreal 1-0 serta Getafe 3-0 pada musim ini. Dalam lima laga tersebut, Alaves mencetak 11 gol dan kebobolan empat kali, dengan satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano.

Lima pertandingan terakhir Atletico Madrid menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 di markas Athletic Bilbao di LaLiga, setelah sebelumnya menang 3-1 di kandang Sevilla dan imbang 2-2 melawan Villarreal. Atletico mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, dengan hasil mereka menunjukkan kualitas serangan sekaligus inkonsistensi dalam bertahan.

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 18 Januari 2026, ketika Atletico Madrid menang 1-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Mendizorroza pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di LaLiga, Atletico menang dua kali, Alaves menang satu kali, dan dua pertandingan berakhir imbang, dengan total gabungan sembilan gol tercipta dalam laga-laga tersebut.