Denmark menghadapi Portugal dalam laga UEFA Nations League yang menarik di stadion ikonis Parken Stadium, Kopenhagen, pada 1 Oktober 2026. Pertemuan Grup D berintensitas tinggi ini mempertemukan dua skuad paling menarik di Eropa dalam perebutan poin penting grup.

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Kapan kick-off Denmark vs Portugal di UEFA Nations League A?

Denmark vs Portugal digelar di Parken Stadium, Kopenhagen, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui pemegang hak siar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 3 1 Okt 2026 - 14.45 Parken

Di mana membeli tiket Denmark vs Portugal?

Tiket resmi pertandingan bisa dibeli langsung melalui portal tiket Asosiasi Sepakbola Denmark (DBU), yang menjadi distributor utama untuk semua laga internasional kandang. Portal resmi DBU harus menjadi tujuan pertama Anda untuk membeli kursi dengan harga normal selama fase prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Denmark vs Portugal?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi DBU biasanya dimulai dari sekitar €40 untuk tempat duduk kategori standar, dengan biaya yang meningkat berdasarkan sektor kursi dan kedekatan dengan lapangan di Parken Stadium.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini dimulai dari €58 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi tergantung permintaan penggemar secara real-time dan ketersediaan tempat duduk.

Denmark vs Portugal UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Denmark vs Portugal

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan delapan gol. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan DR Kongo dalam pertandingan persahabatan. Sebelumnya, mereka kalah 2-2 dari Ceko dalam kualifikasi Piala Dunia, hasil yang mengakhiri harapan mereka untuk mencapai turnamen tersebut, setelah mengalahkan Makedonia Utara 4-0 pada putaran sebelumnya. Rangkaian itu juga mencakup kekalahan 4-2 dari Skotlandia dan hasil imbang 2-2 melawan Belarus.

Lima pertandingan terakhir Portugal semuanya merupakan laga kompetitif, yang mencakup Piala Dunia 2026. Mereka meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam rangkaian tersebut. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Spanyol di perempat-final. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kroasia 2-1, bermain imbang 0-0 melawan Kolombia, menghancurkan Uzbekistan 5-0, dan bermain imbang 1-1 dengan DR Kongo di fase grup.

Denmark vs Portugal: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di UEFA Nations League A pada 23 Maret 2025, ketika Portugal mengalahkan Denmark 5-2 di Lisbon. Sebelumnya, Denmark menang 1-0 di kandang pada pertemuan sebelumnya tiga hari lebih awal. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Portugal menang tiga kali dan Denmark dua kali, tanpa hasil imbang. Portugal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut, sementara Denmark mencetak lima gol.