UEFA Nations League kembali bergulir dengan derbi Skandinavia yang sengit saat Denmark bersiap menjamu Norwegia di Stadion Parken yang ikonis di Kopenhagen. Kedua rival Eropa itu akan memperebutkan gengsi sekaligus poin penting di fase grup turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan mengenai harga tiket, panduan lokasi pertandingan, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A dimulai?

Denmark vs Norwegia berlangsung di Stadion Parken, Kopenhagen. Waktu sepak mula akan dikonfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Parken

Di mana membeli tiket Denmark vs Norwegia?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui DBU Billetsalg, portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Denmark untuk laga kandang tim nasional di Stadion Parken. Suporter sebaiknya segera membuat akun di platform resmi tersebut agar dapat membeli tiket reguler saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh jatah tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan ketika tiket yang ditawarkan di situs resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Denmark vs Norwegia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang Stadion Parken, bergantung pada kategori yang dipilih.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket termurah di platform sekunder mulai dari sekitar €78 ketika jatah tiket reguler di kanal resmi habis terjual.

Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Performa Denmark vs Norwegia

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan delapan gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Laga terbarunya berakhir imbang tanpa gol melawan RD Kongo dalam pertandingan persahabatan, sementara Denmark tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia setelah kalah agregat dari Ceko. Rangkaian hasil tersebut juga mencakup kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara dan kekalahan 4-2 dari Skotlandia.

Lima pertandingan terakhir Norwegia menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan delapan gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia, yang mengakhiri rangkaian laga yang mencakup kemenangan atas Brasil dan Pantai Gading di babak gugur. Norwegia mengawali rangkaian itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal di fase grup.

Denmark vs Norwegia: Rekor pertemuan terkini

Denmark memiliki rekor terkini yang lebih baik dalam duel ini. Pertemuan terakhir berlangsung pada Juni 2024, ketika Denmark menang 3-1 di kandang dalam pertandingan persahabatan. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua tim, Denmark menang tiga kali, sedangkan satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Norwegia. Sebagian besar pertandingan dalam rangkaian pertemuan ini dimainkan di Denmark, dan Denmark umumnya lebih efektif dalam penyelesaian akhir. Namun, peningkatan performa Norwegia menjelang laga ini membuat catatan historis tersebut tidak sekuat biasanya sebagai dasar untuk memprediksi hasil.