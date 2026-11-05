UEFA Nations League kembali menghadirkan derbi Skandinavia yang sengit saat Denmark bersiap menjamu Norwegia di Stadion Parken yang ikonis di Kopenhagen. Kedua rival Eropa ini akan memperebutkan gengsi dan poin penting di fase grup turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai harga tiket, panduan lokasi pertandingan, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A dimulai?

Denmark vs Norwegia berlangsung di Stadion Parken, Kopenhagen. Waktu sepak mula akan dikonfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Parken

Di mana membeli tiket Denmark vs Norwegia?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui DBU Billetsalg, portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Denmark untuk laga kandang tim nasional di Stadion Parken. Suporter sebaiknya mendaftarkan akun lebih awal di platform resmi tersebut agar dapat membeli tiket umum saat penjualan untuk publik dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Denmark vs Norwegia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €35 untuk tempat duduk umum di belakang gawang Stadion Parken, bergantung pada kategori yang dipilih.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €78 ketika alokasi tiket standar di kanal resmi telah habis.

Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Performa Denmark vs Norwegia

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan delapan gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol melawan RD Kongo dalam pertandingan persahabatan. Mereka juga tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia setelah kalah agregat dari Ceko. Rangkaian hasil itu mencakup kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara dan kekalahan 4-2 dari Skotlandia.

Dalam lima pertandingan terakhir, Norwegia meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan, mencetak delapan gol serta kebobolan sembilan gol. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia, yang mengakhiri rangkaian laga yang mencakup kemenangan atas Brasil dan Pantai Gading di babak gugur. Norwegia mengawali rangkaian tersebut dengan kemenangan 3-2 atas Senegal di fase grup.

Denmark vs Norwegia: Rekor pertemuan terakhir

Denmark memiliki rekor yang lebih baik dalam pertemuan terakhir kedua tim. Pertemuan terakhir terjadi pada Juni 2024, ketika Denmark menang 3-1 di kandang dalam pertandingan persahabatan. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Denmark menang tiga kali, sedangkan satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Norwegia. Sebagian besar pertandingan dalam rangkaian pertemuan itu dimainkan di Denmark, dan Denmark umumnya lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun, peningkatan performa Norwegia menjelang laga ini membuat rekor historis tersebut tidak bisa dijadikan acuan sekuat yang mungkin terlihat.