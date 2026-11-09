UEFA Nations League kembali menghadirkan derbi Skandinavia yang sengit saat Denmark bersiap menjamu Norwegia di Stadion Parken yang ikonis di Kopenhagen. Kedua rival Eropa itu akan memperebutkan gengsi dan poin penting di fase grup turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai harga tiket, panduan lokasi, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan kick-off Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A?

Denmark vs Norwegia berlangsung di Stadion Parken, Kopenhagen, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Parken

Di mana membeli tiket Denmark vs Norwegia?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui DBU Billetsalg, portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Denmark untuk laga kandang tim nasional di Stadion Parken. Suporter sebaiknya segera membuat akun di platform resmi tersebut agar dapat membeli tiket umum saat penjualan untuk publik dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi terjual habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Denmark vs Norwegia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang Stadion Parken, bergantung pada kategori yang dipilih.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket mulai dari sekitar €78 ketika alokasi tiket standar di kanal resmi terjual habis.

Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Performa Denmark vs Norwegia

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan delapan gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Republik Demokratik Kongo dalam pertandingan persahabatan, sementara mereka tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia setelah kalah agregat dari Ceko. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara dan kekalahan 4-2 dari Skotlandia.

Lima pertandingan terakhir Norwegia menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan delapan gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia, yang mengakhiri rangkaian hasil positif setelah kemenangan atas Brasil dan Pantai Gading di fase gugur. Norwegia mengawali rangkaian tersebut dengan kemenangan 3-2 atas Senegal di fase grup.

Denmark vs Norwegia: Rekor pertemuan terkini

Denmark memiliki rekor lebih baik dalam pertemuan terkini kedua tim. Pertemuan terakhir terjadi pada Juni 2024, ketika Denmark menang 3-1 di kandang dalam laga persahabatan. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Denmark meraih tiga kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Norwegia. Sebagian besar pertemuan berlangsung di Denmark, dan Denmark umumnya lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun, peningkatan performa Norwegia menjelang laga ini membuat rekor historis tersebut tidak bisa dijadikan acuan sekuat yang mungkin terlihat.