UEFA Nations League kembali menghadirkan derbi Skandinavia yang sengit saat Denmark bersiap menjamu Norwegia di Stadion Parken yang ikonis di Kopenhagen. Kedua rival Eropa ini akan memperebutkan hak untuk menyombongkan diri sekaligus poin penting di fase grup turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai harga tiket, panduan lokasi, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan laga Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A dimulai?

Denmark vs Norwegia berlangsung di Stadion Parken, Kopenhagen. Waktu kick-off akan dikonfirmasi melalui penyiar di wilayah Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Parken

Di mana membeli tiket Denmark vs Norwegia?

Tiket resmi pertandingan dijual langsung melalui DBU Billetsalg, portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Denmark untuk laga kandang tim nasional di Stadion Parken. Suporter sebaiknya segera mendaftarkan akun di platform resmi tersebut agar dapat membeli tiket untuk umum saat penjualan dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar tiket sekunder seperti Ticombo dapat menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi habis terjual.

Berapa harga tiket Denmark vs Norwegia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang Stadion Parken, bergantung pada kategori yang dipilih.

Di pasar tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai dari sekitar €78 ketika alokasi tiket standar di kanal resmi habis terjual.

Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Performa Denmark vs Norwegia

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan delapan gol dicetak dan delapan gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol melawan RD Kongo dalam pertandingan persahabatan. Mereka juga tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia setelah kalah secara agregat dari Ceko. Rangkaian hasil tersebut mencakup kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara dan kekalahan 4-2 dari Skotlandia.

Norwegia meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan delapan gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia, yang mengakhiri rangkaian pertandingan termasuk kemenangan atas Brasil dan Pantai Gading di babak gugur. Norwegia mengawali rangkaian itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal di fase grup.

Denmark vs Norwegia: Rekor pertemuan terkini

Denmark memiliki rekor yang lebih baik dalam pertemuan terkini kedua tim. Pertemuan terakhir berlangsung pada Juni 2024, ketika Denmark menang 3-1 di kandang dalam pertandingan persahabatan. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Denmark menang tiga kali, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Norwegia. Sebagian besar pertemuan tersebut berlangsung di kandang Denmark, yang umumnya lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun, peningkatan performa Norwegia menjelang laga ini membuat rekor tersebut tidak sekuat biasanya sebagai acuan untuk memprediksi hasil.







