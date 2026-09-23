UEFA Nations League kembali hadir dengan derby Skandinavia yang panas saat Denmark bersiap menjamu Norwegia di Parken Stadium yang ikonik di Kopenhagen. Dua rival Eropa ini akan bertarung demi gengsi tertinggi dan poin penting di fase grup turnamen.

GOAL menghadirkan semua detail yang diperlukan terkait kisaran harga tiket, panduan lokasi, dan langkah langsung untuk memesan kursi Anda.

Kapan kick-off Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A?

Denmark vs Norwegia digelar di Parken Stadium, Kopenhagen, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui pemegang hak siar regional Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Parken

Di mana membeli tiket Denmark vs Norwegia?

Tiket resmi utama pertandingan didistribusikan langsung melalui DBU Billetsalg, yang berfungsi sebagai portal tiket resmi Federasi Sepakbola Denmark untuk laga kandang tim nasional di Parken Stadium. Suporter sebaiknya mendaftarkan akun lebih awal di platform resmi untuk membeli tiket publik reguler saat periode penjualan umum dibuka.

Jika alokasi utama terjual habis sepenuhnya atau kategori kursi tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah sold out.

Berapa harga tiket Denmark vs Norwegia?

Tiket pertandingan tunggal standar di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 untuk kursi masuk umum di belakang gawang di Parken Stadium, tergantung kategori yang dipilih.

Harga masuk di pasar sekunder seperti Ticombo dimulai dari sekitar €78 di platform sekunder ketika alokasi utama standar di saluran resmi telah terjual habis.

Denmark vs Norwegia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Denmark vs Norwegia

Denmark mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan delapan gol. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol melawan DR Kongo dalam pertandingan persahabatan, dan mereka tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia setelah kalah agregat dari Ceko. Rangkaian tersebut juga mencakup kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara dan kekalahan 4-2 dari Skotlandia.

Lima pertandingan terakhir Norwegia menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan delapan gol dicetak dan sembilan kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia, yang mengakhiri rangkaian yang sebelumnya mencakup kemenangan atas Brasil dan Pantai Gading di babak gugur. Norwegia memulai rangkaian itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal di fase grup.

Denmark vs Norwegia: Rekor head-to-head terbaru

Denmark memiliki rekor terbaru yang lebih kuat dalam laga ini. Pertemuan terakhir terjadi pada Juni 2024, ketika Denmark menang 3-1 di kandang dalam laga persahabatan, dan dalam lima pertandingan terakhir yang tercatat antara kedua tim, Denmark menang tiga kali dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan untuk Norwegia. Rangkaian ini lebih banyak dimainkan di Denmark, dan Denmark secara umum menjadi tim yang lebih klinis, meski peningkatan performa Norwegia menjelang laga ini membuat pola historis tersebut tidak terlalu bisa dijadikan patokan seperti biasanya.







