Crystal Palace menjamu Sunderland pada Rabu, 16 Desember 2026, di Selhurst Park, London.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Januari 2026 di Stadium of Light, Sunderland bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1 berkat gol Enzo Le Fée dan Brian Brobbey. Perempat-final Carabao Cup ini menjadi pertemuan pertama mereka di kompetisi piala domestik dalam beberapa dekade. Kedua tim juga akan kembali bertemu di Premier League hanya empat hari kemudian.

Simak panduan GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Crystal Palace vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Crystal Palace vs Sunderland di Carabao Cup berlangsung?

Crystal Palace vs Sunderland berlangsung di Selhurst Park, London, pada Rabu, 16 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Crystal Palace vs Sunderland di Carabao Cup?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Carabao Cup antara Crystal Palace dan Sunderland:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi Crystal Palace (suporter tuan rumah): Tiket dijual langsung melalui portal penjualan tiket dan loket resmi klub. Penjualan dilakukan bertahap berdasarkan prioritas, dimulai dari pemegang tiket musiman yang biasanya mendapat kesempatan memesan kursi mereka, disusul anggota klub berbayar, lalu penjualan umum jika masih ada kursi tersisa.

Tiket dijual langsung melalui portal penjualan tiket dan loket resmi klub. Penjualan dilakukan bertahap berdasarkan prioritas, dimulai dari pemegang tiket musiman yang biasanya mendapat kesempatan memesan kursi mereka, disusul anggota klub berbayar, lalu penjualan umum jika masih ada kursi tersisa. Kanal resmi Sunderland (suporter tim tamu): Suporter tim tamu harus membeli tiket langsung melalui loket resmi Sunderland AFC. Alokasi tiket tandang untuk perempat-final kompetisi piala dibagi secara ketat berdasarkan status pemegang tiket musiman dan akumulasi poin loyalitas laga tandang.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Crystal Palace vs Sunderland di Carabao Cup?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Carabao Cup antara Crystal Palace dan Sunderland:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler: Biasanya berkisar antara £15 hingga £30 .

Biasanya berkisar antara . Paket layanan premium: Mulai dari sekitar £85 hingga £278 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler: Mulai dari sekitar £45 hingga £64.

Crystal Palace vs Sunderland di Carabao Cup: Semua yang perlu diketahui

Performa Crystal Palace dan Sunderland

Crystal Palace mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-3 dari Liverpool di Selhurst Park dalam laga Premier League. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 2-0 dari Tottenham Hotspur dan 0-2 dari Newcastle United. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di kompetisi ini, yakni kemenangan 0-1 atas Fulham di Carabao Cup. Palace mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Sunderland meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Chelsea di Premier League, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Dinamo Zagreb di Liga Europa. Rentang tersebut juga mencakup kemenangan 3-2 atas Brentford di Carabao Cup serta hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United. Sunderland mencetak lima gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Crystal Palace vs Sunderland: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Premier League pada 17 Januari 2026, ketika Sunderland menang 2-1 atas Crystal Palace di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di Selhurst Park pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Sunderland meraih dua kemenangan berbanding satu milik Palace, dengan satu hasil imbang dalam rangkaian tersebut. Namun, data itu juga mencakup kekalahan Crystal Palace 0-4 pada Februari 2017.